Resumen diario: Wall Street a un paso de máximos históricos mientras continúan las negociaciones EE. UU.–China

Los índices bursátiles en Wall Street continúan al alza a medida que avanzan las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El S&P 500 sube un 0.4%, mientras que el Nasdaq 100 registra beneficios similares.

Las acciones de Apple logran recuperarse tras las pérdidas del día anterior. El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick , declaró hace unas horas que las conversaciones están “avanzando en una buena dirección” . Sin embargo, las negociaciones se encuentran temporalmente pausadas y se espera que se reanuden en Londres.

, declaró hace unas horas que las conversaciones están . Sin embargo, las negociaciones se encuentran y se espera que se en Londres. Según el Wall Street Journal, China mantiene una posición negociadora fuerte, respaldada por la resiliencia de su economía. Por otro lado, The Telegraph advierte sobre el riesgo de que el crecimiento económico mundial alcance su nivel más bajo desde la década de 1960. Materias primas energéticas Los precios del petróleo se mantienen firmes, a pesar de que la OPEP+ continúa con su política de aumento de producción . El WTI llegó a testear los $66 por barril , pero cerró cerca de los $65 .

se mantienen firmes, a pesar de que la . El llegó a testear los , pero . La perspectiva a corto plazo de la EIA proyecta una caída de precios del crudo en los próximos años y anticipa que la producción petrolera de EE. UU. disminuirá en 2026 , siendo la primera caída desde 2021 .

proyecta y anticipa que la , siendo la . En tanto, los futuros del gas natural retrocedieron más del 2.5%, cayendo a $3.51 por MMBtu, extendiendo el movimiento bajista que comenzó el pasado viernes desde niveles cercanos a los $3.82. Divisas y sentimiento empresarial El dólar estadounidense muestra escasa volatilidad , mientras que el par EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.142 , incluso tras conocerse que el índice de sentimiento empresarial Sentix en la Eurozona superó las expectativas .

muestra , mientras que el par se mantiene estable alrededor de , incluso tras conocerse que el . En EE. UU., el índice de sentimiento empresarial NFIB para pequeñas empresas sorprendió al alza, alcanzando casi 99 puntos, frente a un consenso de 96 y el registro previo ligeramente por debajo de ese nivel en abril. Esta mejora inesperada contribuyó al optimismo en los mercados. Criptoactivos y metales preciosos Bitcoin retrocede ligeramente desde los $110,000 a $108,800 , aunque el sentimiento sigue claramente alcista , impulsado por el aumento del apetito por el riesgo y la expansión global de la oferta monetaria M2 .

retrocede ligeramente desde los a , aunque el , impulsado por el aumento del apetito por el riesgo y la . El mercado de metales preciosos muestra volatilidad limitada, con una tendencia predominante a la baja. Commodities agrícolas Los futuros del cacao caen casi un 6% , cotizando en torno a los $9,600 por tonelada , tras lluvias intensas en África Occidental que reducen la preocupación por la oferta.

, cotizando en torno a los , tras que reducen la preocupación por la oferta. Los inventarios de cacao monitorizados por ICE alcanzaron su nivel más alto en más de ocho meses. Empresas y tecnología El presidente de la Fed, Jerome Powell , finalizará su mandato en mayo del próximo año . Entre sus posibles sucesores se mencionan al actual secretario del Tesoro, Scott Besent , y al exmiembro de la Fed Kevin Warsh .

, finalizará su mandato en . Entre sus posibles sucesores se mencionan al , y al . OpenAI , respaldada por Microsoft, anunció un acuerdo estratégico con Google Cloud para asegurar capacidad de cómputo en IA, un movimiento sorpresivo dado el nivel de competencia directa entre ambas firmas (con Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI como principales rivales).

, respaldada por Microsoft, anunció un para asegurar capacidad de cómputo en IA, un dado el nivel de competencia directa entre ambas firmas (con y como principales rivales). Las acciones de Alphabet suben un 2.0% en la jornada.

suben un en la jornada. Las acciones de Walt Disney subieron un 2.7%, tras finalizar la adquisición total de la plataforma de streaming Hulu, comprando la participación restante de Comcast por $438.7 millones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.