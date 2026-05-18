El dato que explica por qué el S&P 500 no deja de subir

El S&P 500 se mantiene cerca de sus máximos históricos y, tras la publicación de resultados del 91% de las compañías del índice (a fecha del viernes 15 de mayo), los datos de FactSet muestran que el 84% superó las expectativas de beneficios por acción, mientras que el 80% superó las previsiones de ingresos.

En concreto, la tasa combinada de crecimiento de beneficios del S&P 500 en el Q1 2026 se sitúa actualmente en 27,7% interanual. Si se mantiene, sería el mayor crecimiento desde el Q4 2021, cuando alcanzó el 32,0%.

A 31 de marzo, los analistas esperaban solo un 13,0% de crecimiento en beneficios para el trimestre. La fuerte revisión al alza refleja unos resultados corporativos mejores de lo previsto y un aumento de las estimaciones de BPA en 10 sectores. Para el Q2 2026, además, 38 compañías han emitido previsiones negativas de BPA, mientras que 42 han publicado previsiones positivas.

El PER adelantado a 12 meses del S&P 500 se sitúa en 21,4, por encima de la media a 5 años (19,9) y de la media a 10 años (18,9). Aun así, esta prima de valoración no parece excesiva dada la fortaleza del crecimiento de ingresos y beneficios.

Fuente: FactSet

La temporada de resultados confirma la fortaleza de las empresas estadounidenses

El Q1 2026 destaca especialmente por el crecimiento de ingresos. El impulso de ventas se ha acelerado en los últimos meses, impulsado sobre todo por el sector tecnológico.

La tasa combinada de crecimiento de ingresos del S&P 500 en el trimestre es del 11,4% interanual. Si se mantiene, sería el mayor crecimiento desde el Q2 2022 (13,9%).

Las expectativas de ingresos han sido revisadas al alza de forma constante:

31 de diciembre: previsión del 8,2%

31 de marzo: previsión del 9,9%

Hoy: 11,4%

Los 11 sectores del S&P 500 registran crecimiento interanual de ingresos. Cinco sectores muestran crecimiento de doble dígito: tecnología, comunicación, utilities, inmobiliario y financiero.

El sector tecnológico sigue siendo el motor principal, con ingresos creciendo un 29,2% interanual. Dentro de tecnología destacan:

Semiconductores y equipamiento: +52%

Hardware tecnológico: +28%

Equipos electrónicos: +24%

Software: +19%

Equipos de comunicación: +16%

Servicios TI: +8%

Sin tecnología, el crecimiento combinado de ingresos del índice caería del 11,4% al 9,0%. Los analistas esperan una moderación gradual en la segunda mitad de 2026: 11,4% en Q2, 10,1% en Q3 y 9,7% en Q4.

Fuente: FactSet

Las empresas estadounidenses mantienen un crecimiento excepcional de beneficios

A pesar del entorno macroeconómico complejo, las compañías de EE. UU. siguen registrando un crecimiento de beneficios muy sólido. Los sectores de tecnología y comunicación siguen siendo los principales motores del S&P 500. Si las tendencias actuales se mantienen, este trimestre marcará el mayor porcentaje de empresas con sorpresas positivas en beneficios desde el Q1 2022 (84%). La magnitud media de las sorpresas positivas es del 7,1%, ligeramente por encima de la media a 5 años (7,3%) y en línea con la media a 10 años.

Las empresas tecnológicas han sido las principales responsables de las revisiones al alza. En particular, las llamadas “Siete Magníficas” —Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Nvidia— han desempeñado un papel dominante.

La tasa combinada de crecimiento de beneficios del S&P 500 ha subido a 27,7%, desde el 27,6% de la semana anterior y muy por encima del 13,0% previsto a finales de marzo. Si se mantiene, sería el mayor crecimiento desde el Q4 2021 (32,0%).

Diez de los once sectores registran crecimiento interanual de beneficios. Siete sectores muestran avances de doble dígito, liderados por tecnología, comunicación, materiales y consumo discrecional. Sanidad es el único sector con caída interanual de beneficios.

En ingresos, el 80% de las empresas superó las expectativas, por encima de la media a 5 años (70%) y a 10 años (67%).

La tasa combinada de crecimiento de ingresos se sitúa en 11,4%, frente al 11,3% de la semana anterior y el 9,9% de finales de marzo. Utilities ha sido el mayor contribuyente reciente a la mejora del crecimiento de ingresos, mientras que desde finales de marzo el impulso procede sobre todo de comunicación, finanzas, industria, tecnología y sanidad.

Fuente: FactSet

Fuente: FactSet

Gráfico del S&P 500

El S&P 500 cotiza cerca del nivel de 7.500 puntos, con los mercados reaccionando positivamente a la fuerte temporada de resultados en EE. UU. A corto plazo, la zona de soporte clave sigue siendo 7.100 puntos (EMA50), mientras que la EMA200 se sitúa cerca de 6.800 puntos.