Resumen Diario: Wall Street en un limbo mientras Estados Unidos considera levantar sanciones al petróleo iraní

Conclusiones clave Wall Street muestra una corrección moderada mientras los inversores siguen atentos al avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán .

. La posibilidad de aliviar las sanciones sobre el petróleo iraní presiona a la baja los precios del crudo y mejora el sentimiento general del mercado.

presiona a la baja los precios del crudo y mejora el sentimiento general del mercado. Los inversores continúan evaluando el impacto geopolítico, mientras Alphabet y SpaceX lideran las caídas entre las grandes compañías tecnológicas.

Mercado bursátil La sesión al contado en Estados Unidos registra una ligera corrección y el entusiasmo inicial claramente se ha desvanecido. Solo el Dow Jones se mantiene por encima de su nivel de apertura, mientras que el S&P 500 cotiza ligeramente por debajo de su cierre anterior y el Nasdaq pierde más de un 1%.

se mantiene por encima de su nivel de apertura, mientras que el cotiza ligeramente por debajo de su cierre anterior y el pierde más de un 1%. Alphabet (Google) registra una caída superior al 5%, situándose entre las mayores bajas de los índices S&P 500 y Nasdaq . La presión fue provocada por la salida de figuras clave del sector de inteligencia artificial , entre ellas Noam Shazeer (de Gemini a OpenAI) y John Jumper (de DeepMind a Anthropic), lo que incrementó las preocupaciones sobre una posible fuga de talento en Google.

registra una caída superior al 5%, situándose entre las mayores bajas de los índices y . La presión fue provocada por la salida de figuras clave del sector de , entre ellas (de Gemini a OpenAI) y (de DeepMind a Anthropic), lo que incrementó las preocupaciones sobre una posible fuga de talento en Google. SpaceX amplió sus pérdidas a tres sesiones consecutivas, cayendo un 10% durante la jornada. Tras su sólido debut bursátil y después de superar temporalmente a Microsoft y Amazon , la compañía está corrigiendo sus fuertes ganancias recientes. Al mismo tiempo, la empresa reveló que cuenta con más de 100,000 millones de dólares en efectivo y anunció una emisión de bonos, medida que el mercado interpreta como un intento de financiar una mayor expansión.

amplió sus pérdidas a tres sesiones consecutivas, cayendo un 10% durante la jornada. Tras su sólido debut bursátil y después de superar temporalmente a y , la compañía está corrigiendo sus fuertes ganancias recientes. Al mismo tiempo, la empresa reveló que cuenta con más de y anunció una emisión de bonos, medida que el mercado interpreta como un intento de financiar una mayor expansión. En el Viejo Continente, el sentimiento se mantiene moderadamente positivo. Solo el CAC 40 francés retrocedió más de un 0.2%, mientras que el resto de los índices europeos cerraron la sesión en terreno positivo, incluido el IBEX 35 español, que avanzó cerca de un 1.2%. Política y geopolítica Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza siguen siendo el principal tema de los mercados globales. Según informaciones de prensa, las negociaciones duraron alrededor de 18 horas y fueron descritas por ambas partes como un avance significativo hacia un acuerdo, aunque todavía se encuentran en una fase preliminar y requieren la definición de múltiples detalles.

en Suiza siguen siendo el principal tema de los mercados globales. Según informaciones de prensa, las negociaciones duraron alrededor de 18 horas y fueron descritas por ambas partes como un avance significativo hacia un acuerdo, aunque todavía se encuentran en una fase preliminar y requieren la definición de múltiples detalles. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance habló de un "gran progreso" y confirmó que uno de los elementos del acuerdo contempla el regreso de los inspectores nucleares de la ONU , quienes supervisarán la implementación de los acuerdos iniciales. Paralelamente, las partes acordaron una hoja de ruta de 60 días para continuar las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo.

habló de un "gran progreso" y confirmó que uno de los elementos del acuerdo contempla el regreso de los inspectores nucleares de la , quienes supervisarán la implementación de los acuerdos iniciales. Paralelamente, las partes acordaron una hoja de ruta de 60 días para continuar las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo. Un elemento clave de las conversaciones sigue siendo la cuestión de las sanciones sobre el petróleo iraní . Estados Unidos decidió suspender temporalmente algunas de las restricciones, con el objetivo de permitir que Irán exporte legalmente el crudo bajo condiciones cercanas a las del mercado. Según los medios, las partes acordaron un borrador inicial que contempla un mecanismo de "licencias" para las ventas de petróleo y una relajación parcial de la presión financiera.

. Estados Unidos decidió suspender temporalmente algunas de las restricciones, con el objetivo de permitir que Irán exporte legalmente el crudo bajo condiciones cercanas a las del mercado. Según los medios, las partes acordaron un borrador inicial que contempla un mecanismo de "licencias" para las ventas de petróleo y una relajación parcial de la presión financiera. La parte iraní enfatiza que el acuerdo tiene principalmente una dimensión económica y permitirá exportar petróleo sin las restricciones sancionatorias actuales, aunque los detalles siguen siendo objeto de negociación.

Donald Trump , en una publicación en Truth Social, afirmó que Irán aceptará "inspecciones ampliadas de armamento", lo que encaja dentro de un paquete más amplio de acuerdos que abarca tanto el control del programa nuclear como de la infraestructura militar. Teherán no respondió directamente a estas declaraciones, pero continúa destacando que el objetivo principal es la estabilización económica y la recuperación de las exportaciones petroleras.

, en una publicación en Truth Social, afirmó que Irán aceptará "inspecciones ampliadas de armamento", lo que encaja dentro de un paquete más amplio de acuerdos que abarca tanto el control del programa nuclear como de la infraestructura militar. Teherán no respondió directamente a estas declaraciones, pero continúa destacando que el objetivo principal es la estabilización económica y la recuperación de las exportaciones petroleras. Toda la situación apunta a dos pilares paralelos de negociación. Por un lado, los mecanismos de control nuclear e inspecciones internacionales. Por otro, el descongelamiento gradual de las exportaciones de petróleo iraní y el alivio parcial de las sanciones.

A pesar de este avance, el proceso sigue en una etapa temprana y los detalles sobre el alcance de los controles, el calendario de implementación y la magnitud total del levantamiento de restricciones continúan siendo negociados.

Actualmente, el mercado está concentrado en la evolución de la situación geopolítica, con especial atención a la velocidad de implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre los precios de las materias primas.

y su impacto sobre los precios de las materias primas. La situación política en el Reino Unido fue otro factor que influyó en el sentimiento en Europa. La renuncia del primer ministro Keir Starmer fue ampliamente comentada, aunque la reacción del mercado fue moderada. Divisas y bonos La libra esterlina perdió apenas un 0.19% frente al dólar como reacción inicial a la renuncia del primer ministro británico y posteriormente recuperó esas pérdidas durante la jornada.

perdió apenas un 0.19% frente al dólar como reacción inicial a la renuncia del primer ministro británico y posteriormente recuperó esas pérdidas durante la jornada. Los rendimientos de los bonos británicos a 10 años (gilts) permanecieron estables, lo que sugiere que este movimiento político ya había sido descontado por el mercado con anterioridad. Materias primas Predominan señales mixtas en el mercado de metales preciosos .

. El oro pierde alrededor de un 1% y pone a prueba el nivel de 4,200 dólares por onza , mientras que la plata avanza aproximadamente un 1% y se aproxima a los 65 dólares .

pierde alrededor de un 1% y pone a prueba el nivel de , mientras que la avanza aproximadamente un 1% y se aproxima a los . El petróleo crudo continúa corrigiendo y cae más de un 3%. Este movimiento refleja una reacción directa a la mejora del sentimiento en torno a un posible acuerdo y a las expectativas de relajación de las sanciones.

continúa corrigiendo y cae más de un 3%. Este movimiento refleja una reacción directa a la mejora del sentimiento en torno a un posible acuerdo y a las expectativas de relajación de las sanciones. Como resultado, el Brent cayó por debajo de los 78 dólares por barril, mientras que el WTI descendió por debajo de los 74 dólares por barril.

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