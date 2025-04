Resumen diario: Wall Street repunta antes de los comentarios de Trump sobre aranceles

Los mercados están a la espera de los comentarios de Trump sobre los cambios arancelarios previstos, programados para las 20:00 GMT. Precisamente la reacción a este evento podría aumentar significativamente la volatilidad del mercado e influir en el sentimiento de la sesión de mañana.

El sentimiento en los mercados bursátiles mejoró en la segunda parte del día, aunque la sesión en efectivo en Europa terminó con caídas en la mayoría de los índices. En el Viejo Continente, las mayores caídas se registraron en el SMI suizo (que cayó casi un 0,8%) y en el DAX alemán (con una caída del 0,73%).

Los índices estadounidenses están registrando una mejora continua en los precios desde el inicio de la sesión. El S&P 500 y el Dow Jones suben un 0,8%, y el Nasdaq 100 y el Russell 2000 avanzan más del 1,4%. El sentimiento de los inversores mejoró hacia el final de la sesión, ante el aumento de expectativas sobre los anuncios de Trump en materia arancelaria.

Se observan grandes fluctuaciones en los precios de Tesla. Las entregas de nuevos vehículos crecieron un 13% interanual, con 336,618 unidades (muy por debajo de las expectativas del mercado, que rondaban las 397,000). A pesar de una fuerte caída al inicio de la sesión, las acciones de la compañía se vieron impulsadas por rumores sobre la salida de Musk del proyecto DOGE. Actualmente, las acciones de Tesla cotizan más de un 5% por encima del precio de cierre de ayer.

Según informes de prensa, Amazon ha presentado una oferta de adquisición por TikTok. ByteDance tiene plazo hasta el 5 de abril para vender la parte de la plataforma que opera en EE. UU. Aunque las fuentes cercanas consideran que la oferta de la gigante estadounidense no está siendo tomada muy en serio, las acciones de Amazon mantienen el crecimiento de ayer y ya acumulan un alza de casi el 3%.

Nintendo confirmó hoy el lanzamiento de la consola de próxima generación Nintendo Switch 2 para el 5 de junio de 2025. El precio en Estados Unidos será de 449,99 USD, y entre los títulos anunciados para el estreno se encuentra Cyberpunk 2077 Ultimate Edition del estudio CD Projekt. Las acciones de la empresa polaca subieron más del 4% justo antes del cierre de la sesión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben durante la sesión de hoy. Los bonos a 10 años vuelven a superar el nivel del 4,21% y los rendimientos de los bonos a 2 años se sitúan nuevamente por encima del 3,92%.

El optimismo también se hace notar en el mercado Forex, donde dominan el dólar neozelandés y el euro. Por el contrario, las llamadas divisas refugio, como el yen y el franco suizo, registran caídas. El par EUR/USD vuelve a situarse por encima de 1,0850 y sube un 0,57% en la sesión intradía.

El mercado interpretó los sólidos datos del informe ADP como una señal que podría dificultar aún más la postura de flexibilización por parte de la Fed, considerando el sólido crecimiento del empleo en el sector privado y el avance de las expectativas inflacionarias. Informe ADP de EE. UU.: 155 mil (previsión: 120 mil; anterior: 77 mil; revisión anterior: 84 mil).

El inesperado aumento de inventarios de crudo en EE. UU., que según el informe semanal de la EIA subieron en 6,16 millones de barriles (frente a una previsión de caída de 2 millones), no detuvo las alzas en los precios de los futuros de materias primas. El crudo WTI sube un 0,9% hoy, y el petróleo OIL gana un 0,8%, acercándose nuevamente al área de los 75 USD.

Los datos finales sobre pedidos industriales en EE. UU. durante febrero indican una recuperación más sólida de lo previsto. En términos intermensuales, los pedidos crecieron un 0,6% (frente al pronóstico del 0,5%) y los pedidos de bienes de capital aumentaron un 1% (frente al 0,9% esperado).

En el mercado de metales preciosos, el oro y la plata mantienen alzas moderadas, con subidas de alrededor del 0,2%.

El sentimiento en el mercado cripto es mixto. Por un lado, el Bitcoin sube casi un 1,9% y respalda las cotizaciones de proyectos de Layer 1, que muestran un desempeño relativamente sólido. Por otro lado, se observan caídas importantes en los proyectos con baja capitalización, es decir, de carácter más especulativo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.