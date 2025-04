Resumen Diario: Wall Street retrocede mientras resurgen preocupaciones comerciales antes de resultados de Big Tech

Los mercados retroceden tras el repunte de la semana pasada, con los futuos del S&P 500 cayendo un 0,6% y del Nasdaq 100 bajando un 1,1%, poniendo fin a una racha de cuatro días de avances, mientras los inversores se preparan para los principales informes de resultados y datos económicos en medio de las tensiones comerciales en curso.

Un masivo corte de energía afecta a España y Portugal, interrumpiendo el transporte, dejando vuelos en tierra y obligando a los hospitales a suspender operaciones rutinarias . La causa no fue inmediatamente establecida, aunque inicialmente las autoridades no descartaron un ciberataque.

Los resultados de las grandes tecnológicas están en el centro de atención, con Microsoft, Apple, Amazon y Meta publicando sus cifras esta semana. Estas compañías, que representan un valor de mercado combinado de aproximadamente 20 billones de dólares, podrían proporcionar información crucial sobre la resiliencia corporativa durante las incertidumbres comerciales.

Señales contradictorias en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China: el Secretario del Tesoro, Scott Bessent , declaró que "todos los aspectos" del gobierno estadounidense están en contacto con China, pero sugirió que Pekín debe dar el primer paso para la desescalada, contradiciendo comentarios anteriores del presidente Trump sobre conversaciones en curso.

Los inversores extranjeros se están retirando de los mercados estadounidenses según un informe de Deutsche Bank , que muestra un marcado cese de los flujos de entrada en los mercados de bonos y acciones de EE.UU. en los últimos dos meses tras los anuncios de aranceles, lo que podría desafiar la fortaleza del dólar.

Los estrategas de mercado predicen operaciones en rangos limitados, con Michael Wilson de Morgan Stanley esperando que el S&P 500 se mantenga entre 5.000 y 5.500 puntos , mientras que los estrategas de JPMorgan pronostican un rango de 5.200 a 5.800 puntos en medio de preocupaciones de recesión e incertidumbres comerciales.

La administración Trump emite una exención de gasolina E15 que permite la venta nacional de mezclas de etanol más altas este verano para ampliar el suministro de combustible durante la temporada alta de conducción, lo que podría beneficiar a los productores de biocombustibles y a los agricultores de maíz.

Los precios del petróleo caen , con el crudo Brent bajando un 2,43% a 64,34 dólares y el WTI descendiendo un 2,42% a 61,87 dólares, debido a preocupaciones sobre el impacto de la demanda derivado de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.

El Gás Natural sube más del 6% gracias al aumento de la demanda en EE.UU.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen estables , con el rendimiento a 10 años sin cambios importantes en el 4,24%, mientras que el dólar se debilita, con el Bloomberg Dollar Spot Index cayendo un 0,2%.

El oro continúa su tendencia alcista , subiendo un 0,9% hasta 3.330,29 dólares por onza, ya que los inversores buscan activos refugio en medio de la incertidumbre económica.

El Bitcoin cae ligeramente un 0,5% hasta 93.842,98 dólares, mientras que el Ether baja un 2,2% hasta 1.762,95 dólares, mostrando un desempeño mixto en los mercados de criptomonedas.

