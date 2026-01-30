La banca y el Ibex 35 destacan frente a las tecnológicas , en un entorno de dudas sobre el crecimiento de la IA y resultados empresariales dispares.

Cambio en la Reserva Federal y presión sobre las materias primas : el nombramiento de Kevin Warsh refuerza el escenario de tipos altos durante más tiempo y un dólar más fuerte.

Los mercados han vuelto a sufrir en una semana marcada por la volatilidad política y el fuerte protagonismo de las materias primas, que tras alcanzar máximos históricos han terminado desplomándose. El detonante ha sido el anuncio del nuevo presidente de la Reserva Federal: Kevin Warsh, elegido para sustituir a Jerome Powell.

La llegada de Warsh agita el mercado

El mercado descuenta ahora tipos de interés más altos durante más tiempo y un dólar más fuerte, que venía de marcar mínimos de los últimos cuatro años, reforzando además la imagen de independencia de la Reserva Federal tras su decisión de mantener los tipos sin cambios. Sin embargo, conociendo a Donald Trump, el conflicto político en torno a la política monetaria parece lejos de cerrarse, pero pronto sabremos si una Reserva Federal liderada por Warsh conserva el apoyo del presidente. El mayor cambio que probablemente veremos con Warsh presidiendo la Reserva Federal será un alejamiento del enfoque de toma de decisiones basado en datos, que fue una característica del mandato de Jay Powell, hacia una economía basada en convicciones.

Warsh ha sido especialmente crítico con el gigantesco balance de la Reserva Federal. La Reserva Federal comenzó a acumular activos financieros, empezando con bonos del Tesoro estadounidense y finalmente incluyendo valores respaldados por hipotecas, durante la crisis financiera de 2007-2008, cuando Warsh era miembro de la junta directiva. Warsh afirma que la política de compra de activos, conocida posteriormente como flexibilización cuantitativa, fue una medida de emergencia apropiada, pero que debía revertirse una vez que la crisis remitió. De hecho, según Warsh la decisión de la Reserva Federal sobre qué activos comprar, mantener o vender afecta los precios de mercado, lo cual, según Warsh, debería ser competencia del Tesoro, y planea alcanzar un nuevo acuerdo para devolverle al Tesoro esa responsabilidad, lo que significa que la Reserva Federal ya no tendrá la autoridad exclusiva sobre las decisiones sobre el balance general.

En este contexto, parece que el oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcoin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos, y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos sugen como una nueva oportunidad.

En el plano económico, la semana ha estado dominada por la temporada de resultados empresariales. Las grandes tecnológicas estadounidenses han presentado sus cifras y las dudas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial han irrumpido con fuerza en el mercado. Este contexto ha penalizado especialmente a Microsoft y Apple, que pese a batir récords de ventas empiezan a mostrar signos de quedarse atrás en la carrera tecnológica clave de la próxima década.

El Ibex 35 a la cabeza de Europa

La menor exposición a grandes tecnológicas ha favorecido, en cambio, al Ibex 35, que ha destacado frente a otros índices del continente, recordando los factores que ya lo impulsaron el año pasado. La banca ha vuelto a liderar las subidas gracias a los sólidos resultados de CaixaBank, que ha sorprendido al mercado por la resistencia del margen de intereses y la buena evolución de las comisiones. En particular las cifras de CaixaBank gustaron al mercado por la solidez a la hora de paliar las bajadas de tipos. El margen de intereses del 4T2025 tan solo cayó un 1% interanual (-3,9% en 2025), incrementándose en términos intertrimestrales un 1,5%. La cartera crediticia se incrementó en un 6,4% interanual y un 2% intertrimestral, lo que muestra que hay demanda de crédito. Sin embargo, un punto que probablemente beneficiará a todo el sector es el auge de los ingresos por gestión de activos, con los clientes buscando alternativas a unos depósitos que cada vez dan menos.

Acerinox fue el valor más castigado, debido a una rebaja en su precio objetivo, lo que contrasta con la mejora a ArcelorMittal. Hay que tener en cuenta que a pesar de que ambas son del sector acerero, cada una tiene su especialidad e incluso la exposición geográfica es diferente, con Acerinox más expuesta a Estados Unidos y Arcelor a Europa.

Entre los valores destacados al alza se sitúa Repsol, impulsada por el repunte del precio del petróleo, que alcanza máximos de cuatro meses tras las amenazas de Donald Trump de llevar a cabo un nuevo ataque contra Irán, instando a Teherán a retomar las negociaciones para un acuerdo nuclear.

En Europa, la semana también ha sido muy volátil. Las cifras de las tecnológicas han dejado ciertas dudas. La alemana SAP publicó resultados que no gustaron a los inversores terminando en su peor sesión desde el 2020. La holandesa ASML, que publicó cifras muy positivas ante la mayor demanda de la IA acabó corrigiendo ante las perspectivas de un menor crecimiento, mientras que la principal damnificada ha sido LVMH, cuyos resultados han vuelto a sembrar dudas sobre la evolución del sector del lujo.