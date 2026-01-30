XTB presenta sus resultados de 2025: récord de ingresos y clientes

La compañía acelera su transformación en una “app de inversión universal” , ampliando su oferta en acciones, ETF, criptomonedas, opciones y nuevos productos a largo plazo, con el objetivo de consolidar su crecimiento global y reforzar su presencia en Europa y otros mercados clave en 2026.

XTB firma su mejor año histórico , con récord de captación de clientes (más de 864.000 nuevos), ingresos de 506,7 millones de euros y un beneficio neto de 151,9 millones, impulsados por el fuerte crecimiento de clientes activos y la elevada actividad de negociación.

Fuerte impulso en la captación de nuevos clientes, con más de 864 mil nuevos clientes, lo que representa un incremento interanual del 73,4%. El número total de clientes superó los 2,16 millones.

El número de clientes activos alcanzó un máximo histórico, aumentando un 69,7% interanual hasta superar los 1,19 millones.

XTB alcanzó un nivel récord de ingresos de 506,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 16,4%. Por su parte, el beneficio neto ascendió a 151.9 millones de euros. Este resultado estuvo impulsado por el aumento constante de clientes activos y una elevada actividad de negociación.

La estrategia de negocio de XTB se centra en el crecimiento dinámico de la base de clientes y en llegar a nuevos grupos objetivo. En 2025, XTB incorporó un récord de más de 864 mil nuevos clientes (+73,4% interanual) y el número total de clientes superó los 2,16 millones. Sólo en los primeros 28 días de enero de 2026, XTB incorporó más de 117 mil nuevos clientes.

El número de clientes activos también aumentó significativamente, alcanzando un nivel récord de 1,19 millones, lo que supone un incremento del 69,7% interanual. A pesar de una escala mucho mayor de campañas promocionales, el coste medio de adquisición de clientes se mantuvo sin cambios en 2025 respecto a 2024.

Transformación hacia una App de inversión universal

Al mismo tiempo, XTB continúa su transformación hacia una aplicación de inversión universal. En 2025, más del 90% de las primeras operaciones realizadas por nuevos usuarios en la UE corresponden a Acciones, ETF y Planes de Inversión a largo plazo. Los ingresos generados por la negociación de Acciones y fondos ETP crecieron de forma dinámica, superando los 18 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que representa un aumento interanual de más del 155%.

Entre las 10 acciones más negociadas en XTB, el mercado estadounidense dominó claramente, con Nvidia y Tesla como líderes indiscutibles, mientras que del mercado español, los títulos más populares corresponden a Repsol, Sabadell, Santander e Indra. Desde la perspectiva de los ETF, los Clientes de XTB buscaron principalmente exposición al mercado bursátil estadounidense, en particular al S&P 500.

A finales de 2025, los activos de los clientes ascendían aproximadamente a 10.800 millones de euros.

Calendario de lanzamientos de productos

En 2026 y en los años posteriores, XTB continuará desarrollando una aplicación de inversión universal con soluciones adaptadas para ayudar a los clientes a invertir su dinero de forma eficaz tanto a corto como a largo plazo.

La hoja de ruta de productos incluye un despliegue por fases de la operativa en criptomonedas al contado, que comenzará en Latinoamérica y posteriormente se ampliará a los mercados europeos. Tras el lanzamiento de la operativa con opciones en Chipre, XTB extenderá este servicio a otros países europeos, comenzando por España.

Otro nuevo producto con un alto potencial de diversificación de ingresos es la operativa “margin trading”a nivel mundial, por lo que XTB está trabajando en el diseño final del producto y en la obtención de un socio que proporcione la financiación.

La última de las innovaciones anunciadas es la ampliación del horario de negociación más allá de la sesión principal de las bolsas. XTB planea introducir primero la negociación en el mercado estadounidense en un formato de 24 horas, 5 días a la semana, y posteriormente extender gradualmente estos horarios ampliados a los mercados europeos.

Para satisfacer las necesidades de los clientes minoristas, especialmente de aquellos que inician su camino en la inversión, XTB lanzará una versión mejorada de su producto insignia basado en ETF: los Planes de Inversión. La versión actualizada permitirá a los clientes incluir también Acciones dentro de los Planes de Inversión. El lanzamiento de Planes de Inversión 2.0 está previsto para la primera mitad del año de manera progresiva en varios mercados.

Las iniciativas de producto también incluyen la ampliación de la cartera de productos de inversión a largo plazo, incorporando cuentas de jubilación locales en varios países europeos. El objetivo es reforzar la base de clientes atrayendo nuevos segmentos y fomentando que los clientes actuales utilicen los nuevos productos. En el Reino Unido, la oferta se ampliará con la introducción de una Cash ISA. En Polonia, la compañía aspira a lanzar un nuevo tipo de cuenta, OKI, una vez que se establezca el marco regulatorio necesario.

La seguridad de las cuentas seguirá siendo una prioridad clave, con mejoras previstas que incluyen un bloqueo de emergencia para detener instantáneamente cuentas y transacciones, así como la verificación de llamadas entrantes. Estas medidas alinearán la seguridad de XTB con los estándares del sector bancario.

La información detallada que resume las actividades del Grupo XTB en 2025, así como los resultados financieros y operativos preliminares, se presenta en el Informe Actual.

“Fue el mejor año en la historia de XTB en muchos aspectos. Estoy satisfecho con el crecimiento continuo de la base de clientes y, especialmente, con el aumento del ritmo de adquisición de nuevos inversores año tras año. Esto confirma que, a pesar de ampliar significativamente nuestros esfuerzos de marketing y comunicación, somos capaces de mantener los indicadores clave de eficiencia que son cruciales para nosotros. En 2026 tenemos objetivos aún más ambiciosos y planeamos conseguir al menos entre 250.000 y 290.000 nuevos clientes por trimestre. Nuestro objetivo es reforzar nuestra posición en Europa, Asia, Oriente Medio y Chile. Estoy convencido de que, al aspirar a convertirnos en la aplicación financiera de referencia en estas regiones, podremos aprovechar eficazmente los periodos de mayor volatilidad en los mercados financieros”, comentó Omar Arnaout, CEO de XTB.

Para Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía, “Dejando los buenos resultados de 2025 puntualmente en un segundo plano, para mí lo más importante es la fase de dinamismo tecnológico y evolución interna en la que nos encontramos como compañía, 100% enfocados en ofrecer una experiencia de usuario única a una tipología de inversor cada vez más amplia. Y es que si bien históricamente el perfil medio de nuestro cliente se podía catalogar como más dinámico, la continua diversificación de la cartera de productos y servicios, está propiciando un efecto bola de nieve que está alcanzando una cada vez mayor inercia.

Por otro lado, los acuerdos estratégicos con distintos socios comerciales tanto a nivel global como especialmente en España, cobrarán una todavía mayor relevancia a partir de este año 2026. Nuestra firme voluntad de convertirnos en la "Súper App de Ahorro e Inversión" se va materializando cada mes y cada año en España, como así nos trasladan nuestros Clientes, finaliza Medrán.”

Sobre XTB



Somos una entidad financiera que empodera a personas de todo el mundo para que su dinero trabaje para ellos de forma más inteligente y segura. La App de inversión del Bróker XTB, ayuda a más de 2 millones de clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Con XTB, los clientes pueden invertir en Acciones y ETF, crear planes de inversión personalizados y operar con derivados sobre índices, divisas, materias primas y criptomonedas. En determinados mercados europeos, también es posible invertir mediante productos locales con ventajas fiscales, como ISA en el Reino Unido y PEA en Francia, así como cuentas de jubilación (IKE e IKZE en Polonia). Además, los clientes pueden generar intereses sobre sus fondos no invertidos, realizar pagos online y en tiendas físicas, además de retirar efectivo en cajeros automáticos en múltiples divisas mediante su eWallet.

La App de inversión de XTB es un recurso líder en inversión, análisis de mercado y formación. Ofrecemos una amplia biblioteca de materiales educativos, vídeos, seminarios web y cursos diseñados para ayudar a nuestros clientes a convertirse en mejores inversores, independientemente de su experiencia. Nuestro equipo de Atención al Cliente ofrece soporte en 20 idiomas y está disponible 24/5 por correo electrónico, chat o teléfono.

Con 17 oficinas en todo el mundo, XTB cuenta con un equipo de más de 1.400 personas, de las cuales más del 40 % se dedica al desarrollo e innovación continua de tecnología de inversión.

Fundada en 2004 en Polonia y presente en España desde 2008, XTB es una empresa tecnológica regulada por diversas autoridades internacionales, como la CNMV, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, BaFin, la AMF, la CySEC o la Autoridad de Conducta Financiera, entre otras. XTB cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2016.

Visita nuestra web xtb.es para conocer más información.

Invertir implica riesgos. Invierta de manera responsable.