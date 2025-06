Reunión de tipos del Banco de Inglaterra 🔎

La libra sube antes de la reuni贸n 馃搩 El Banco de Inglaterra se unir谩 a otros bancos centrales europeos anunciando hoy su decisi贸n sobre los tipos de inter茅s. Los mercados estiman una probabilidad del 90% de que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos sin cambios en el 4,25%. Expectativas del BoE 馃幆 Decisi贸n de tipos de inter茅s de junio Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Pron贸stico: 4,25%. Dato previo de聽4,25%.

Diversidad de datos: Mantener: Pron贸stico 7; Anterior 2. Aumentar: Pron贸stico 0; Anterior 0. Reducir: Pron贸stico 2; Anterior 7

La expectativa de un mantenimiento de los tipos de inter茅s se ve respaldada por los recientes datos macroecon贸micos del Reino Unido. La inflaci贸n se mantiene persistente a pesar de una tendencia a la baja en el primer trimestre (del 3% en enero al 2,6% en marzo). Sin embargo, en los dos 煤ltimos meses, las presiones inflacionarias volvieron a superar el 3%. El IPC de mayo se situ贸 en el 3,4% (0,1 pp por encima de lo previsto), lo que refuerza la necesidad de mantener los tipos sin cambios. El crecimiento salarial tambi茅n ha vuelto a niveles elevados, en particular en comparaci贸n con el per铆odo 2013-2019, lo que aumenta la presi贸n inflacionaria. El gobernador Andrew Bailey enfatiz贸 que cualquier recorte de tipos ser谩 gradual y cauteloso. Los principales riesgos incluyen una inflaci贸n duradera, la escalada del conflicto en Oriente Medio y la persistencia de las tensiones comerciales. La vicegobernadora Sarah Breeden y la miembro Swati Dhingra se inclinan por una flexibilizaci贸n monetaria anticipada, mientras que el economista jefe Huw Pill se mantiene cauteloso debido a la inflaci贸n y el posible impacto arancelario. El consenso apunta a una votaci贸n de 7 a 2 a favor de mantener los tipos.

Los pr贸ximos recortes podr铆an ocurrir en agosto y diciembre, lo que llevar铆a los tipos al 3,75% para final de a帽o. Distintos escenarios 馃攷 Caso base (tono neutral): Si el Banco de Inglaterra da se帽ales de dependencia de los datos y flexibilidad pol铆tica, se espera una reacci贸n limitada del mercado y la continuaci贸n de la ligera tendencia alcista de la libra esterlina.

Tono moderado: Si los comentarios refuerzan las expectativas de recortes de tipos a corto plazo, la libra esterlina podr铆a debilitarse mientras que las acciones repuntan debido a los menores costes de capital. Los precios de los bonos del Reino Unido tambi茅n probablemente subir铆an.

Tono agresivo: Una postura sorprendentemente agresiva podr铆a fortalecer a煤n m谩s la libra esterlina y lastrar el potencial alcista del FTSE 100. Cotizaci贸n del EUR/GBP La libra esterlina se encuentra ligeramente m谩s d茅bil antes del anuncio, pero los movimientos del mercado de divisas se mantienen moderados. El EUR/GBP baja un 0,10% hasta 0,85480. 聽 Fuente : Xstation5

