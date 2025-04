Revisión de los aranceles recíprocos 📄 📌

Tras una ola de ventas r茅cord que comenz贸 el mi茅rcoles tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles, hoy los mercados de muchos pa铆ses finalmente muestran una ligera recuperaci贸n. El optimismo de los inversores se ve impulsado por la esperanza de avances en las negociaciones y la posible reducci贸n de los aranceles para al menos algunos socios comerciales. Seg煤n el secretario del Tesoro, Scott Bessent, unos 70 pa铆ses ya se han comunicado con la administraci贸n estadounidense para expresar su inter茅s en negociar acuerdos comerciales. Sin embargo, la situaci贸n dista mucho de estar resuelta y persiste una considerable incertidumbre, en particular con la Uni贸n Europea, Canad谩 y China, los principales socios comerciales de Estados Unidos. Analicemos el progreso de algunos pa铆ses en estas negociaciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Jap贸n Aranceles impuestos: 25% a las importaciones de autom贸viles, 24% a otros bienes.

Impacto econ贸mico: Reducci贸n del crecimiento potencial del PIB de hasta un 0,8%.

Respuesta: El primer ministro Shigeru Ishiba insta a Trump a reconsiderar la decisi贸n.

Estado de la negociación: Las conversaciones comenzarán pronto; Japón presiona para obtener una reducción arancelaria. A partir del 8 de abril de 2025, Japón se enfrenta a una importante presión económica debido a los nuevos aranceles estadounidenses (25% sobre automóviles importados y 24% sobre otros bienes), que podrían reducir el crecimiento del PIB del país hasta en un 0,8%. En respuesta, el primer ministro Shigeru Ishiba ha instado al presidente Trump a reconsiderar estas medidas. En las últimas horas, Japón ha cobrado prioridad en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, impulsada por una llamada telefónica celebrada ayer entre Ishiba y Trump. Se espera que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, representen a Estados Unidos en las conversaciones. Declaraciones previas de Trump sugieren que Japón ha desplegado a su equipo negociador principal, lo que aumenta las esperanzas de un acuerdo. Este progreso alimenta el optimismo en el mercado bursátil: el Nikkei 225 se recupera un 2,75% y sube casi un 9,50% desde los mínimos de ayer. Cotización del Nikkei 225 Fuente: xStation 5 Unión Europea Propuesta de la UE: Eliminación de aranceles industriales bajo el principio de "cero por cero".

Respuesta de EE. UU. : Trump rechaz贸 la oferta debido a otros desequilibrios comerciales.

Medidas de represalia: La UE est谩 considerando imponer aranceles a los productos estadounidenses.

Postura: La UE prefiere el diálogo, pero está dispuesta a tomar medidas proporcionales. La UE propuso un acuerdo de "cero por cero" destinado a eliminar los aranceles mutuos sobre los bienes industriales para aliviar las tensiones comerciales con EE. UU. Sin embargo, el presidente Trump rechazó la oferta, alegando la persistencia de desequilibrios comerciales. El comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, expresó su disposición a negociar, pero señaló la falta de un compromiso real por parte de EE. UU. En respuesta al rechazo de EE. UU., la UE está considerando imponer aranceles de represalia a las importaciones estadounidenses, posiblemente a partir del 15 de abril, con un arancel del 25 % para ciertos productos. Estas medidas solo se implementarán si fracasan las negociaciones bilaterales. La UE está manteniendo conversaciones con los Estados miembros para establecer una posición unificada. Si bien las negociaciones siguen siendo la vía preferida, la UE está dispuesta a tomar medidas de represalia proporcionales si es necesario. El índice Euro Stoxx 50 repunta hoy un 2,12%, con una ganancia total del 4,85 % desde los mínimos de ayer. Este es un repunte más débil en comparación con el índice JP225 de Japón. Ambos índices habían caído previamente entre un 17 % y un 18 % desde sus niveles de finales de marzo. Cotización del Eurostoxx 50 Fuente: xStation 5 Cooperación entre la Unión Europea y China «China y la UE deben intensificar su cooperación y garantizar la libre apertura del comercio y la inversión», — medios estatales chinos. China está dispuesta a fortalecer la confianza política mutua con la UE. En medio de la escalada de las tensiones comerciales transatlánticas, la UE busca fortalecer sus lazos con China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abordó recientemente una mayor cooperación comercial con el primer ministro chino, Li Qiang. Ambas partes expresaron su apoyo a un sistema de comercio mundial reformado. Sin embargo, la UE se mantiene cautelosa debido a los persistentes desequilibrios comerciales y la afluencia de productos subvencionados procedentes de China. China Las tensiones entre Estados Unidos y China han resurgido esta semana. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales del 50% a las importaciones chinas a menos que Pekín retire los aranceles de represalia del 34% anunciados el viernes pasado. China ha declarado que luchará hasta el final, negándose a hacer concesiones y mostrando su disposición a implementar contramedidas. Ayer, Trump también anunció en Truth Social que pondrá fin a las negociaciones comerciales con China y cancelará las reuniones programadas, lo que agudiza los temores de una guerra comercial prolongada. Vietnam Vietnam ha expresado su voluntad de aumentar las importaciones de productos estadounidenses, incluidos productos de defensa y seguridad, como parte de los esfuerzos para reducir su superávit comercial con Estados Unidos. Además, Vietnam ha solicitado un retraso de 45 días en la implementación de los aranceles estadounidenses del 46% para facilitar las negociaciones. Taiwan El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, declaró que la isla está lista para iniciar negociaciones comerciales con Estados Unidos "en cualquier momento". Si bien los semiconductores, principal producto de exportación de Taiwán, están actualmente excluidos de los nuevos aranceles estadounidenses, las acciones de TSMC han caído casi un 26% desde sus máximos recientes, lo que refleja una preocupación generalizada. La estrategia proactiva de Taiwán busca mitigar las posibles consecuencias económicas.

