El heredero de Buffett se pone las pilas

Evolución del legado con alta liquidez: El nuevo líder impone su propio estilo de gestión manteniendo al mismo tiempo la solidez financiera de la firma, que conserva más de 360.000 millones de dólares en efectivo y letras del Tesoro.

Apuesta por la tecnología con Alphabet: A diferencia de la histórica reticencia de Warren Buffett a invertir en sectores fuera de su ámbito tradicional, Abel destinó unos 10.000 millones de dólares a reforzar su posición en Alphabet.

Primera compra neta en tres años: Coincidiendo con la presentación de resultados del segundo trimestre, Greg Abel realizó compras netas en bolsa por unos 19.800 millones de dólares, marcando el primer trimestre comprador para Berkshire Hathaway en más de tres años.

Greg Abel, el heredero de Warren Buffett en los mandos de Berkshire Hathaway, se ha puesto manos a la obra. El sábado se presentaron los resultados de la compañía y también se descubrió que en el segundo trimestre Abel realizó unas compras netas en bolsa de unos 19.800 millones de dólares. Esto supone la primera compra neta trimestral desde hace más de 3 años.

Alphabet es la apuesta estrella de Greg Abel

Además, lo más destacable es que Abel no rehuye de la tecnología y sigue aumentando su exposición a Alphabet, con otra compra de unos 10.000 millones de dólares. Esto es bastante notable, ya que Buffett llevaba años siendo muy reticente a la hora de acudir a un mercado que prácticamente no ha dejado de marcar máximos. Ahora bien, la postura del Oráculo de Omaha se basaba en la premisa de “invierte en lo que conoces”, y está claro que si de por si Buffett no era muy proclive a la tecnología, los avances de los últimos años y el peso del sector en la bolsa americana lo dejaba bastante fuera de juego.

La apuesta de Greg Abel es clara: defender el legado de Buffett pero a su manera. Además, hablamos de una compañía que sigue acumulando más de 360.000 millones de dólares en efectivo y letras del tesoro.

Recordad que recientemente analizamos la cartera de Berkshire Hathaway y Greg Abel:

¿Cómo comprar acciones de Berkshire Hathaway?

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