S&P 500 retrocede un 1%

Conclusiones clave El S&P 500 invalida el "efecto Davos"

Lo que inició como la mejor sesión diaria para el S&P 500 desde noviembre, impulsada por un giro moderado en la retórica de Donald Trump en Davos, ha derivado en una jornada de alta volatilidad y reversión de ganancias. Tras un repunte inicial del 1% (que replicaba el repunte visto el pasado 19 de diciembre) y que llevó al índice a testear la zona psicológica de los 6.900 puntos, el mercado sufrió un rechazo violento, borrando el avance y registrando un descenso del 1% que sitúa al índice en terreno vulnerable.



Aunque observadores del mercado destacaban que la acción del precio tendía a imitar la recuperación en “V” de octubre, donde tras un retroceso cercano al 2% el índice inició un avance sostenido hacia nuevos máximos, el giro actual sugiere que esta vez los inversionistas se enfrentan a una resistencia mucho más sólida.

Cambios diarios del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los inversionistas reaccionaron inicialmente con alivio ante la omisión de aranceles de represalia y el alejamiento del tono militar respecto a la adquisición de Groenlandia. Según analistas de Wall Street, esta decisión, junto con el silencio del presidente sobre los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, apunta a una especie de “retirada silenciosa” de algunas de sus propuestas de política más controvertidas.



No obstante, el fantasma del proteccionismo sigue presente. La saga de los aranceles está lejos de resolverse mientras los mercados esperan un fallo definitivo de la Corte Suprema sobre el uso de poderes ejecutivos para imponer gravámenes comerciales sin pasar por el Congreso. Aunque el tribunal emitió tres fallos no relacionados el martes, su silencio continuo sobre el mandato arancelario mantiene un nivel de incertidumbre subyacente para los inversionistas globales. Este contraste sugiere que el mercado ha pasado del alivio político a la cautela técnica en cuestión de horas.

