“SaaS-pocalypse” continúa

A pesar de un sentimiento inversor moderadamente cauteloso, la sesión de hoy marca otro día de fuertes caídas en acciones de software. Este movimiento está impulsado casi exclusivamente por reacciones a nuevas noticias y especulación sobre las capacidades del software de Anthropic.

La venta masiva ya no parece limitarse a compañías que, de alguna forma difícil de definir, han incorporado “poca IA” en sus modelos de negocio, dado que Palantir, una empresa que también es, en la práctica, una apuesta por la inteligencia artificial, ha estado cayendo durante varios días. Solo en la última semana, Palantir ha perdido más de un 10% de su valor de mercado. Muchos inversores y analistas consideran que la compañía podría estar perdiendo cuota de mercado frente al software de Anthropic.

No está del todo claro cómo Anthropic, una empresa que pierde dinero con cada “token” utilizado en sus productos, podría ganar cuota de mercado frente a Palantir, que sigue siendo una de las compañías de más rápido crecimiento y más rentables de Wall Street.

Las caídas también afectan a Cloudflare, Snowflake y ServiceNow, con descensos cercanos al 10% en la sesión de hoy. Lo que parece estar ocurriendo en el mercado es un intento de descontar cómo un producto no rentable, no cotizado y desarrollado por una empresa que tampoco es rentable ni cotiza en bolsa, podría disrumpir múltiples mercados simultáneamente.

Mercados que actualmente están dominados por compañías que han operado durante décadas y que, por ahora, no muestran señales de ser desplazadas por la inteligencia artificial.

Las pérdidas también se intensifican en CrowdStrike y Palo Alto, con caídas cercanas al 7% hoy. Se afirma que Claude Mythos sería capaz de encontrar vulnerabilidades de forma autónoma, lo que supuestamente eliminaría la necesidad de empresas de ciberseguridad. Sin embargo, la dirección aún no ha explicado por qué la información sobre Claude Mythos se filtró desde los servidores de Anthropic antes de cualquier lanzamiento oficial, especialmente si realmente se trata de un modelo tan potente que podría eliminar la razón de ser de sectores enteros.