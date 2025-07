Saudi Aramco impulsa el precio del petróleo

Las caídas del viernes en los precios del petróleo se compensan hoy tras la decisión de Saudi Aramco de subir los precios en el mercado asiático. Esto marca el segundo mes consecutivo de esta medida, tras un aumento en los precios de exportación en agosto, y se prevé que los precios de septiembre también suban. Cabe destacar que, a pesar del aumento de la producción de Arabia Saudita, sus exportaciones de petróleo se han mantenido relativamente constantes debido a la mayor demanda interna. Los comentarios de Trump también afectan al petróleo El segundo factor que contribuye es la posibilidad de una menor disponibilidad de petróleo en el futuro cercano, derivada de los comentarios de Donald Trump sobre un plazo más corto para que Rusia entable conversaciones de paz sustanciales con Ucrania. Trump había indicado previamente un plazo de 50 días, pero ahora declara estar muy insatisfecho con las acciones de Putin y pretende acelerar este plazo. Trump había planteado previamente la posibilidad de imponer aranceles secundarios de hasta el 100% a Rusia, lo que penalizaría a cualquier entidad que compre materias primas rusas. Sin embargo, la viabilidad de implementar dichos aranceles sigue siendo cuestionable, dado que Rusia exporta su petróleo principalmente a tres destinos: China, India y Turquía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico con la cotización del precio del petróleo Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.