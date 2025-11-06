En octubre de 2025, los empleadores estadounidenses anunciaron 153.074 despidos, un aumento del 175% interanual, lo que elevó el total de despidos acumulados en lo que va de año a más de 1,09 millones, la cifra más alta registrada desde octubre de 2020. Los recortes se deben principalmente a la reducción de costes, la adopción de inteligencia artificial, la débil demanda y el impacto de la pandemia en los empleos federales y en sectores relacionados, con reducciones particularmente significativas en los sectores de almacenamiento, tecnología, comercio minorista, servicios, productos de consumo y organizaciones sin fines de lucro. Octubre también registró un número inusualmente alto de anuncios de despidos para un cuarto trimestre, a pesar de que las empresas suelen evitar los recortes durante la temporada navideña debido a la mala imagen que proyectan. Al mismo tiempo, la contratación prevista se ha desplomado a 488.077 puestos en lo que va de año, la cifra más baja desde 2011, lo que indica una desaceleración del mercado laboral y unas perspectivas de contratación estacionales débiles para 2025. Recortes de empleo de Challenger en octubre Actual 153.070. Dato previo de 54.064.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.