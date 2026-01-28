¿Se ha agotado el rally alcista en el precio de la plata?

El rally alcista a largo plazo en la plata se ha apoyado en el déficit estructural entre oferta y demanda, el impulso de la transición energética, el uso tecnológico y las compras masivas de bancos centrales. En contraste, episodios de sobrecompra, tipos reales y dólar fuerte pueden explicar correcciones puntuales en el corto plazo.

Marco estructural de la plata: hay déficit de oferta

El mercado de la plata encadena varios años de déficit físico, con la demanda total superando sistemáticamente a la oferta minera, lo que ha tensionado inventarios y favorecido una tendencia alcista de fondo.

La capacidad de aumentar producción no es sencilla, ya que muchos yacimientos de plata son subproductos de otras minas (oro, plomo, zinc), por lo que la respuesta de oferta al precio es lenta y poco elástica. Además, China está haciendo un acopio masivo de plata, en respuesta a sus necesidades futuras y adelantándose a posibles aranceles de Donald Trump, que ha amenazado en repetidas ocasiones sobre ello.

La reducción de elevadas reservas disponibles a nivel general hace que cualquier incremento en la demanda pueda provocar subidas rápidas encuadradas en la tendencia de largo plazo en la que se ha visto inmersa.

La plata como herramienta de transición energética y activo refugio

La plata es crítica por su alta conductividad eléctrica y térmica, lo que la hace difícil de sustituir en electrónica, automoción, fotónica, baterías y múltiples aplicaciones avanzadas. La demanda industrial representa ya cerca de un 60% del uso total de plata, de la cual una parte creciente procede de renovables (solar fotovoltaica) y vehículo eléctrico. La demanda de plata para fotovoltaica podría crecer a una tasa anual compuesta cercana al 16%, contribuyendo de forma relevante al déficit del mercado. Esta tendencia deja menos metal disponible para otros usos y presiona al alza el precio.

En paralelo, la plata se beneficia tanto de la búsqueda de refugio frente a la inflación como del ciclo económico ligado a manufacturas y tecnología. En los últimos meses el precio de la plata se ha disparado hasta los 112 dólares por onza, con un notable impulso reciente por el debilitamiento del dólar y el fuerte apetito por metales preciosos.

Además, las expectativas de tipos de interés más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin cupón, lo que favorece las entradas en oro y plata como reserva de valor e instrumento de diversificación de carteras, atrayendo la atención de nuevos inversores a estos metales

Factores de corrección a corto plazo en el precio de la plata

La fuerte subida reciente que ha experimentado el precio de la plata ha dejado al metal precioso en zonas técnicas de sobrecompra, con indicadores como el RSI en niveles elevados y resistencias importantes que favorecen tomas de beneficios y fases de consolidación.

El precio de la plata es muy sensible a datos macro (empleo, inflación, crecimiento) que pueden retrasar recortes de tipos o reforzar un escenario de tipos reales altos, lo que suele provocar correcciones rápidas al encarecer el coste de oportunidad del metal. Un repunte del dólar estadounidense tiende a presionar a la baja a las materias primas denominadas en dólares, incluyendo la plata, al encarecerla para compradores con otras divisas. La demanda industrial también puede sufrir en el corto plazo por desaceleraciones cíclicas, recortes de inversión en manufacturas o cambios regulatorios en renovables que retrasen proyectos, aliviando temporalmente la presión de demanda.

La mejora del reciclaje de plata, tanto en electrónica como en fotovoltaica, puede ir cerrando parte del déficit si se desarrollan cadenas de recuperación más eficientes y rentables. Finalmente, un escenario de inflación bajo control y estabilidad macro sostenida reduciría el atractivo de la plata como hedge monetario.

¿Cómo invertir en plata?

