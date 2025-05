Sentimiento alcista en los mercados europeos

Los mercados europeos muestran un rendimiento mayoritariamente positivo en la sesión de hoy. El FTSE MIB italiano sube un 0,48% hasta los 38.071 puntos, mientras que el Dax 40 se impulsa un 0,33% hasta los 23.389,3 puntos. Por su parte, el Eurostoxx 50 crece un 0,29% hasta los 5.225,6 puntos. El índice de volatilidad VSTOXX cae un 1,64% hasta 21,03, lo que sugiere una menor incertidumbre en el mercado. El índice con mayor rendimiento es el Wig 20 de Polonia, con un 1,25% de subida hasta 2.746,6, revirtiendo su caída anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rendimiento del Dax 40 por sectores Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 mantiene su impulso alcista, retrocediendo tras volver a probar máximos y cotizando por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días. Los alcistas intentarán mantenerse por encima del 23,6%, mientras que los bajistas buscan fluctuar el precio por debajo de este nivel, con el objetivo puesto en la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI continúa mostrando divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Noticias corporativas de los mercados europeos Las acciones de BMW AG suben hasta un 3,7% después de que el fabricante alemán publicara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, a pesar de los desafíos en China. La compañía reportó un EBIT de 3.140 millones de euros, un 22% menos interanual, pero por encima de los 2.820 millones de euros estimados, mientras que las ventas disminuyeron un 7,8%, hasta los 33.760 millones de euros. El margen EBIT automotriz de BMW fue del 6,9%, inferior al 8,8% del año anterior, pero superando las expectativas de los analistas del 6,52%. Las entregas de vehículos disminuyeron ligeramente un 1,4%, hasta las 586.117 unidades. La compañía mantuvo su pronóstico para el año completo, incluyendo un margen EBIT automotriz del 5% al ​​7% y un beneficio del grupo antes de impuestos que se espera iguale al nivel del año anterior. BMW señaló que su pronóstico de marzo ya incorporaba aumentos de tarifas con vigencia a partir del 12 de marzo, y agregó que se espera que algunos aumentos de tarifas sean temporales, con posibles reducciones a partir de julio de 2025, y que la compañía ha implementado medidas de mitigación para compensar el aumento de tarifas.

La compañía reportó un EBIT de 3.140 millones de euros, un 22% menos interanual, pero por encima de los 2.820 millones de euros estimados, mientras que las ventas disminuyeron un 7,8%, hasta los 33.760 millones de euros. El margen EBIT automotriz de BMW fue del 6,9%, inferior al 8,8% del año anterior, pero superando las expectativas de los analistas del 6,52%. Las entregas de vehículos disminuyeron ligeramente un 1,4%, hasta las 586.117 unidades. La compañía mantuvo su pronóstico para el año completo, incluyendo un margen EBIT automotriz del 5% al ​​7% y un beneficio del grupo antes de impuestos que se espera iguale al nivel del año anterior. BMW señaló que su pronóstico de marzo ya incorporaba aumentos de tarifas con vigencia a partir del 12 de marzo, y agregó que se espera que algunos aumentos de tarifas sean temporales, con posibles reducciones a partir de julio de 2025, y que la compañía ha implementado medidas de mitigación para compensar el aumento de tarifas. Las acciones de Fresenius SE caen un 1,7% a pesar de reportar sólidos resultados del primer trimestre, en línea con las expectativas. La compañía registró un EBIT antes de extraordinarios de 654 millones de euros, cumpliendo con las estimaciones de los analistas, con un sólido desempeño de los segmentos Kabi (360 millones de euros de EBIT) y Helios (333 millones de euros de EBIT). Fresenius mantuvo su pronóstico para el año completo de un crecimiento orgánico de los ingresos del 4% al 6% y un crecimiento del EBIT del 3% al 7%. La compañía espera que Fresenius Kabi alcance un crecimiento orgánico de ingresos de un dígito medio a alto, con un margen EBIT del 16,0% al 16,5%, mientras que se prevé que Fresenius Helios presente un crecimiento orgánico de ingresos de un dígito medio, con un margen EBIT cercano al 10%. Los analistas se mostraron positivos respecto al rendimiento, destacando en particular los sólidos resultados operativos en ambos segmentos principales y el negocio de biosimilares, que registró otro trimestre sólido. Deutsche Bank destacó que Fresenius "continúa consolidando su historial de resultados trimestrales superiores a los esperados".

Fuente: Bloomberg Financial LP

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.