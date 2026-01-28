El dólar australiano (AUD) sigue siendo una de las divisas más fuertes tras unos datos de inflación superiores a lo esperado. La última lectura del IPC sorprendió al alza tanto en la inflación general como en la subyacente, reforzando la idea de que las presiones de precios siguen siendo demasiado elevadas para que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) adopte una postura dovish —o incluso neutral— en el corto plazo.

La inflación general se aceleró hasta el 3,8% interanual en diciembre, mientras que la inflación subyacente (media recortada) subió hasta alrededor del 3,4% interanual, claramente por encima del objetivo del 2–3% del RBA y confirmando que el proceso de desinflación se ha estancado en lugar de avanzar de forma constante. En términos trimestrales, la inflación subyacente fue del 0,9% trimestral, lo que tampoco respalda un retorno fluido al objetivo.

Datos clave de inflación de Australia

IPC general: 3,8% interanual (desde 3,4%)

3,8% interanual (desde 3,4%) IPC media recortada: ~3,4% interanual, por encima de lo esperado

~3,4% interanual, por encima de lo esperado Inflación subyacente: 0,9% trimestral, manteniendo un fuerte impulso

0,9% trimestral, manteniendo un fuerte impulso Inflación en servicios: 4,1% interanual

4,1% interanual Costes de vivienda: +5,5% interanual

La composición de la inflación de Australia es especialmente incómoda para el RBA. La inflación en servicios se ha re-acelerado, reflejando una fuerte demanda interna, un mercado laboral ajustado y presiones persistentes de los alquileres y los costes de viaje. Al mismo tiempo, la inflación de bienes ha vuelto a repuntar, en parte debido a un fuerte aumento de los precios de la electricidad. Combinado con un desempleo cercano al 4% y un crecimiento económico sólido, los datos sugieren que las presiones inflacionarias se están volviendo más arraigadas en sectores clave de la economía, en lugar de estar impulsadas por factores temporales o importados.

Principales fuentes de presión inflacionaria

Fuerte inflación en servicios (alquileres, viajes, servicios de mercado)

Altos costes de vivienda que afectan a los hogares

Aumento de los precios de la energía impulsando la inflación de bienes

Mercado laboral ajustado que sostiene las presiones salariales

En respuesta a los datos, los mayores bancos de Australia —incluidos Westpac y ANZ— han comenzado a anticipar una subida de 25 pb por parte del RBA en la reunión del 2–3 de febrero, argumentando que la inflación ha emitido el “voto decisivo” a favor de una política más restrictiva. Los mercados ya descuentan más de un 70% de probabilidad de este movimiento. Aunque la mayoría lo ve como una subida puntual y no el inicio de un ciclo completo de endurecimiento, se espera que el RBA mantenga una postura condicionalmente hawkish, con futuras decisiones muy ligadas a los próximos datos de inflación. El banco central también ha dejado claro que una inflación por encima del 3% sigue siendo “demasiado alta”, descartando de facto recortes de tipos en el corto plazo.

Perspectivas del Banco de la Reserva de Australia tras el IPC

La subida de febrero se considera cada vez más el escenario base

El tipo de efectivo podría subir hasta alrededor del 3,85%

Posible pausa posterior, pero con sesgo hawkish

Más endurecimiento posible si la inflación persiste

El dólar australiano se disparó tras la publicación —el AUD alcanzó su nivel más alto desde principios de 2023, y el AUD/USD superó 0,70, prolongando un sólido inicio de año. Los inversores han comenzado a posicionarse para un RBA más hawkish en comparación con otros grandes bancos centrales. Las recientes subidas del AUDUSD también han sido apoyadas por la debilidad generalizada del dólar estadounidense.

Precio par AUD/USD