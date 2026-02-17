El Ibex 35 empieza la jornada con ligeras subidas en una jornada en la que ya sí tendremos más movimiento, con resultados importantes en Estados Unidos y el comienzo de cifras para las empresas del selectivo en esta semana, arrancando por Enagas.

Empresas que más suben del Ibex 35

En la parte alta del Ibex 35 aparece Naturgy. La compañía presenta sus cifras mañana, pero hoy una información de El Confidencial apunta a una entrada al negocio de centros de datos en este mismo año, lo que en mitad de las enormes inversiones en IA por parte de los hiperescaladores, puede suponer una fuente de diversificación de ingresos, al menos en el corto plazo. Redeia y Endesa también suben, por lo que el optimismo entre las utilities es generalizado exceptuando Enagas. La empresa ha reportado sus cifras anuales y ha superado en general las expectativas de los analistas, pero el mercado parece que esperaba más.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja nos encontramos a Indra, que de nuevo está envuelta en el lío de la fusión con EM&E. Ayer conocimos que Third Point, un fondo activista, ha entrado en Indra y está mostrando su apoyo a Ángel Escribano para conseguir la fusión con su empresa. En cualquier caso, se trata de una batalla que seguirá creando incertidumbre porque pone en tela de juicio la independencia de Escribano en el proceso y la posibilidad de que haya un sobreprecio en la compra. Amadeus continúa en caída libre por el miedo a la IA sobre el sector, mientras que ACS corrige después de los fuertes repuntes de ayer.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

