Sesión tranquila para el Ibex 35

El Ibex 35 cierra la sesión prácticamente plano a pesar de que sí que hemos tenido movimientos dentro del índice. En general, la sesión no ha reaccionado a ningún catalizador, a pesar de que los datos macro que hemos ido conociendo apuntaban al optimismo. Movimentos dentro del Ibex 35 Dentro del Ibex 35 han destacado de nuevo las renovables. Las acciones de Solaria han despegado alrededor de un 8% después de una mejora de recomendación. Sin embargo, pensamos que esta subida tan abultada se debe al cierre de cortos, que representan algo más del 11% del capital de la compañía y calculamos que más del 18% de las acciones en circulación. Por su parte, Acciona Energía también ha terminado con una subida del 3%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La parte baja ha estado copada por empresas cíclicas con dependencia a Estados Unidos. Por su parte, las acciones de IAG han descendido más del 2%, mientras que Fluidra se ha dejado un 1,5%. Podemos achacar estos movimientos a que Trump ha afirmado que China ha incumplido el acuerdo arancelario, lo que ha creado incertidumbre. Otros movimientos En Europa el tono ha sido algo más mixto, con un DAX con subidas ligeras mientras que el CAC 40 se ha dejado alrededor de un 0,2%. El foco lo ponemos en la apertura negativa de Wall Street. Lo volvemos a achacar a las palabras de Trump, ya que los datos económicos que hemos conocido hoy son buenos. Por un lado, el PCE de abril interanual ha sido del 2,1%, una décima menos de lo esperado. Por otro, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ha sido mejor de lo estimado, lo que supone un cierto alivio para los mercados. Hoy las acciones de Nvidia corrigen más de un 2%, tras la euforia de ayer. A pesar de las caídas de la renta variable el oro corrige un 0,9%, mientras que el bitcoin también hace lo propio. El petróleo también desciende en mitad de la incertidumbre macro.

