📊¿Siguen teniendo potencial las acciones de Indra?

Las acciones de Indra (IDR.ES) se han disparado en este 2025 un 48% y el motivo es f谩cil de identificar: un aumento importante del gasto en defensa de los pa铆ses europeos. En este contexto, Indra se ubica en una s贸lida posici贸n para beneficiarse de esta tendencia y los inversores lo saben. Pero聽驴tienen las acciones de Indra a煤n potencial? Los resultados de Indra convencieron al mercado Indra present贸 la semana pasada sus resultados del 2024, que fueron uno de los puntos que terminaron de repuntar el precio de sus acciones. En ellos, la compa帽铆a reportaba un aumento de los ingresos en el a帽o completo del 11,5%, mientras que su segmento de defensa hab铆a crecido en un 26,2% frente al 2023, a帽o en el que tambi茅n hab铆a crecido por encima del 20% interanual. De hecho, en el 煤ltimo trimestre del a帽o el crecimiento se aceler贸 hasta el 28,1%. Adem谩s, esto se produjo con un aumento del margen EBIT tanto a nivel compa帽铆a (un punto porcentual, hasta el 9%), como en el segmento de defensa (0,2 puntos porcentuales, hasta el 18%).聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El segundo punto que ha impulsado a las acciones del sector defensa y en particular a Indra, es la disposici贸n de los pa铆ses europeos a aumentar el gasto en defensa. En general, la Comisi贸n Europea ha anunciado esta misma semana que facilitar谩 la inversi贸n de 800.000 millones de euros en defensa. Unos 150.000 millones de euros ir谩n directamente en pr茅stamos a los pa铆ses miembros, mientras que los otros 650.000 millones de euros se descontar谩n del c贸mputo para los l铆mites de d茅ficit establecidos por la Comisi贸n. Se espera que estas inversiones se realicen a lo largo de los pr贸ximos 4 a帽os y aunque Alemania ha sido el pa铆s que m谩s activo ha estado en sus anuncios p煤blicos al respecto, Espa帽a tambi茅n ha hecho lo propio. A nivel nacional, el gobierno espa帽ol se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa desde el 1,28% actual antes de las anteriores previsiones del 2029, aunque no han anunciado fecha concreta.聽 聽 Valoraci贸n de las acciones de Indra Seg煤n c谩lculos de Indra, para que Espa帽a alcance esa cifra concreta tendr铆a que aumentar el gasto alrededor de un 11% anualizado y la compa帽铆a ser谩 la principal beneficiaria de ello. Por su parte, a nivel OTAN este gasto puede incrementarse entre un 7% y un 8% anual. Esto ha llevado a la compa帽铆a a estimar un crecimiento anualizado de los ingresos totales de la empresa hasta 2026 del 11,8%, con una aceleraci贸n importante desde el 2026 hasta el 2030 del 13,6%. Por su parte, el EBIT aumentar谩 a un ritmo de m谩s del 18% anualizado, por lo que podr铆amos estimar que en 2025 consiga un beneficio operativo de unos 509 millones de euros, que aplic谩ndole un m煤ltiplo EV/EBIT de 11 veces y sumando la caja neta nos dar铆a un precio por acci贸n de 32,3鈧 por acci贸n, o un potencial superior al 28% desde los precios actuales.聽 聽 El precio de las acciones de Indra despeg贸 con fuerza tras superar la resistencia de los 19鈧, con una ruptura clara de su media m贸vil de 15 sesiones sobre la de 30. Su ADX confirma la tendencia alcista y coge un ritmo superior a 40, lo que indica una tendencia fuerte. Por su parte, la correcci贸n de hoy se achaca a la velocidad de las subidas y la entrada del RSI en zona de sobrecompra, aunque pensamos que se trata de una correcci贸n por toma de beneficios dentro de la propia tendencia alcista que lo deja de nuevo en subida libre 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar聽 acciones 聽de Indra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra para invertir en la compa帽铆a. Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

