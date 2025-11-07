Las acciones de Solaria suben hoy un 3,1% gracias a las mejores perspectivas de la industria solar y al cierre de posiciones cortas (short-squeeze), lo que está siendo algo habitual este año con el objetivo de minimizar las posiciones cortas en Solaria hasta el 3,0%, cifra que seguiría muy por encima de la media del Ibex 35.

Las acciones de Solaria sostienen una tendencia de 6 semanas consecutivas al alza, con una revalorización acelerada gracias a que importantes bancos como Bank of America, UBS y Barclays han revisado al alza sus precios objetivo, señalando la apuesta estratégica de la compañía por proyectos innovadores de centros de datos y almacenamiento con baterías. A esto se suma el momento de fortaleza que vive el sector, como muestran los ETFs que replican empresas del sector solar a nivel global.

¿Qué consecuencias tienen los short-squeeze en Solaria?

El fuerte cierre de posiciones cortas (“short squeeze”) iniciado tras la última publicación de resultados ha reducido significativamente la presión vendedora, forzando a muchos bajistas a recomprar acciones y añadiendo así nueva presión alcista.

Además, el optimismo se multiplica ante la inminencia de sus próximos resultados trimestrales (previstos para el 17 de noviembre), después de haber duplicado beneficio en el primer semestre del año (subida neta del casi 100% respecto a 2024), con fuerte crecimiento en EBITDA y facturación. La mejora continuada de guidance reafirmada por la directiva da robustez al repunte bursátil. También pesa positivamente la recompra de acciones y la entrada en nuevos segmentos como centros de datos y PPAs internacionales, que el mercado interpreta como señales de diversificación y escalabilidad de ingresos futuros.

Cotización de las acciones de Solaria

En las acciones de Solaria se puede apreciar un refuerzo en el apetito inversor a nivel particular e institucional gracias a la rotura de resistencias que acumula la compañía desde finales de septiembre. La renovable española está elevando su volumen negociado, lo que incentiva nuevas entradas por parte de inversores de corto y medio plazo.

El renovado atractivo de la fotovoltaica europea con una regulación más flexible permite continuar el rally alcista de Solaria, cuya fortaleza es premiada por el mercado con un 82% de subida en el precio de sus acciones durante 2025.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.