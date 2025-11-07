TSMC incrementa el precio de sus procesadores más avanzados

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, ha anunciado un aumento de entre el 8% y el 10% en los precios de sus procesadores más avanzados, que entrará en vigor en 2026. Estos cambios afectarán a los chips utilizados en los smartphones de gama alta, ordenadores de alto rendimiento y sistemas de inteligencia artificial, incluyendo los procesadores de Apple y chips clave de los principales fabricantes de Android.

TSMC aumenta de precio

El incremento de costes se debe al nuevo proceso de producción de 2 nanómetros, que impulsará los dispositivos de próxima generación. El aumento de costes se debe a las importantes inversiones de TSMC en fábricas y equipos avanzados necesarios para fabricar estos chips. Los fabricantes de smartphones y ordenadores tendrán que decidir si absorben estos costes adicionales dentro de sus márgenes o los repercuten en los consumidores, lo que podría afectar a los precios de los nuevos dispositivos.

Apple planea utilizar procesadores de 2 nanómetros solo en algunos modelos de iPhone 18, lo que indica que los costes podrían limitar la disponibilidad de esta tecnología en toda su gama de productos. Se prevén desafíos similares para Samsung, Qualcomm y MediaTek, lo que podría traducirse en precios más altos para los smartphones Android de gama alta en 2026.

El aumento de precios también tiene implicaciones financieras para TSMC. El encarecimiento de los chips contribuirá al crecimiento de los ingresos y, gracias a su posición dominante en el mercado, la empresa puede mantener o incluso mejorar su rentabilidad a pesar del aumento de los costes de producción. Los clientes de TSMC deberán decidir si repercuten el aumento de los costes en los consumidores o reducen sus propios márgenes, lo que afectará a los precios de los dispositivos o a la rentabilidad de los fabricantes de hardware. A largo plazo, la política de precios de TSMC refleja tendencias más amplias del sector: el aumento de los costes de producción de chips avanzados se está convirtiendo en la nueva norma, mientras que la empresa se beneficia de la creciente demanda de chips de IA y de alto rendimiento, lo que fortalece su posición financiera y de mercado.

Cotización de TSMC