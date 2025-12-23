Sólida lectura del PIB de EE. UU.

Conclusiones clave El PIB de EE. UU. sorprende al alza en el tercer trimestre y refuerza al dólar, presionando al euro.

Informe del PIB en EE. UU. PIB (3T): 4,3% anualizado (Previsión: 3,3%. Anterior: 3,8%).

Precios PCE (3T): 2,8% (Previsión: 2,9%. Anterior: 2,1%).

Precios PCE subyacente (3T): 2,9% (Previsión: 2,9%. Anterior: 2,6%).

Ventas del PIB (3T): 4,6% (Anterior: 7,5%).

Gasto real del consumidor (3T): 3,5% (Anterior: 2,5%).

El PIB real de Estados Unidos creció al 4,3% en el tercer trimestre de 2025, acelerándose desde el 3,8% del segundo trimestre. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor gasto del consumidor, junto con repuntes en exportaciones y gasto público, mientras que la inversión se contrajo y las importaciones disminuyeron. Las presiones inflacionarias se intensificaron: el índice de precios PCE subió a 2,8% (con el PCE subyacente en 2,9%), por encima de los niveles del segundo trimestre. El índice de precios de compras internas brutas aumentó al 3,4%. Las ventas finales reales a compradores privados domésticos avanzaron hasta el 3,0% y el ingreso interno bruto real (GDI) creció a un ritmo más moderado de 2,4%.

Informe de bienes duraderos (octubre): Órdenes de bienes duraderos: -2,2% m/m (Previsión: -1,5%. Anterior: 0,7%)

Órdenes de bienes duraderos subyacentes: 0,2% m/m (Previsión: 0,3%. Anterior: 0,7%)

Bienes duraderos excluyendo defensa: -1,5% m/m (Anterior: 0,1%)

Bienes duraderos excluyendo transporte: (Previsión: 0,3% m/m. Anterior: 0,6%) Las órdenes de bienes duraderos en EE. UU. cayeron un 2,2% intermensual en octubre hasta los 307.400 millones de $, rompiendo una racha de dos meses de subidas. La caída se explicó principalmente por un descenso de 6,5% en equipos de transporte, que restó 7.200 millones de $ al total. No obstante, la demanda subyacente mostró mayor resiliencia: las órdenes excluyendo transporte aumentaron 0,2%, mientras que las órdenes subyacentes excluyendo defensa cayeron 1,5%, lo que apunta a un enfriamiento del impulso general.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.