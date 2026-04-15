Si el acuerdo prospera, Stellantis podría redefinir su presencia en Europa y China justo cuando más lo necesita

Las acciones de Stellantis rebotan un 30% desde mínimos: el mercado empieza a apostar por un giro estratégico real

El sector del automóvil europeo no atraviesa su mejor momento. Las políticas comunitarias orientadas a acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico han eliminado una de las mayores ventajas competitivas de las marcas europeas, la tecnología y el know‑how acumulado durante décadas en motores de combustión.

En este escenario, grandes fabricantes como BMW, Volkswagen, Porsche y también Stellantis han experimentado dificultades para atraer capital hacia sus acciones.

Sin embargo, hoy una de estas compañías encabeza las subidas del EuroStoxx 50, lo que invita a preguntarse qué noticia ha sido capaz de impulsar a un valor tan castigado mientras el selectivo europeo cotiza en rojo.

Stellantis negocia una alianza estratégica con Dongfeng para reforzar su competitividad global

Stellantis mantiene negociaciones avanzadas con Dongfeng Motor Corp. para reactivar una alianza industrial con impacto directo en Europa y China.

El acuerdo, aún en fase de discusión, busca mejorar la eficiencia operativa del grupo y fortalecer su competitividad en un entorno marcado por una demanda irregular y la creciente presión de los fabricantes chinos.

Las conversaciones se articulan en torno a dos pilares clave:

utilización por parte de Dongfeng de fábricas infrautilizadas de Stellantis en Europa,

producción en China de modelos seleccionados de marcas del grupo.

El objetivo es reforzar la presencia global de Stellantis en un momento en el que la compañía compite de forma directa con Volkswagen, BYD y otros fabricantes asiáticos que han ganado terreno en los últimos años.

La alianza supondría una revitalización de la cooperación histórica entre PSA, predecesora de Stellantis, y Dongfeng, iniciada en los años 90 y debilitada en los últimos años por la caída de ventas en China.

Apertura a múltiples socios chinos

Stellantis no limita su estrategia a Dongfeng.

La compañía también ha mantenido conversaciones con Xiaomi y Xpeng, aunque sin resultados concretos por ahora. La dirección no descarta cerrar más de un acuerdo en China para acelerar su reposicionamiento en el mercado.

Además, Stellantis ya coopera con Leapmotor en ventas europeas y evalúa incorporar más tecnología china para reforzar marcas como Fiat y Opel, especialmente en segmentos donde la presión competitiva es mayor.

Las acciones de Stellantis rebotan con fuerza

En la sesión de hoy, las acciones de Stellantis sube un 3,7 %, encadenando su segunda jornada consecutiva al alza y reduciendo su caída anual al 23 %.

Este comportamiento contrasta con la situación de mediados de marzo, cuando la compañía llegó a caer un 43 % debido al menor apetito por el riesgo provocado por la incertidumbre geopolítica.

Desde entonces, las acciones de Stellantis ha logrado rebotar un 30%. Si analizamos el rendimiento del resto de fabricantes en 2026, Stellantis sigue siendo el más castigado, aunque el sector en su conjunto se mantiene en negativo. Destaca que uno de los pocos valores en positivo es BYD, líder chino en automoción eléctrica.

Rendimiento en 2026 del sector

Stellantis NV: –25,07 %

Tesla: –19,02 %

BMW ST: –11,65 %

Volkswagen ST: –11,58 %

Mercedes‑Benz Group: –9,19 %

Toyota Motor ADR: –1,17 %

BYD A: +5,43

Un movimiento clave para redefinir la estrategia de Stellantis

Las negociaciones con Dongfeng representan un movimiento estratégico crucial para Stellantis en un momento de elevada presión competitiva y necesidad de optimizar su capacidad industrial.

La posible alianza podría redefinir su estrategia tanto en Europa como en China, mientras la compañía prepara una revisión profunda de su modelo operativo para recuperar tracción en sus mercados más débiles.

El mercado interpreta este acercamiento como un primer paso hacia una estrategia más agresiva y flexible, capaz de responder al nuevo equilibrio global del sector automovilístico.

Cómo comprar acciones de Stellantis desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Stellantis (STLAM.MI / STLAM.US), uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo y un actor clave en los mercados europeo y estadounidense.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Stellantis sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.