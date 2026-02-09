Strategy es conocida en los mercados financieros por Michael Saylor, presidente ejecutivo de la compañía. Más en concreto, saltó a la fama por su decidida apuesta en bitcoin. Ahora, es la empresa con mayores tenencias de bitcoin del mundo, pero ha construido esta posición a base de deuda. ¿Pueden llevar las caídas de bitcoin a la quiebra de la compañía?

Esto es lo que pierde Strategy en su posición de bitcoins

Strategy comenzó a comprar bitcoins en 2020, pero ha continuado comprando hasta la actualidad en un total de 98 compras, incluida la de hoy de 90 millones de dólares. Sin embargo, lo que ahora preocupa al mercado es si esas compras apalancadas pueden llevar a la quiebra a la compañía. En concreto, Strategy realiza periódicamente emisiones de deuda convertible para destinar dichos fondos a la compra de bitcoins. Esto permite a la empresa comprar el activo de forma apalancada, mientras que los bonistas pueden convertir sus bonos en acciones si su desempeño es bueno, bajo ciertos parámetros. Por el contrario, si Strategy quebrara, se quedarían con los bonos e irían a concurso para pedir su parte correspondiente de lo que quede de la empresa.

En este escenario de volatilidad de bitcoin, Strategy tiene unas pérdidas no realizadas de unos 5.000 millones de dólares. Si bien esto por sí mismo no puede quebrar a la compañía, si las pérdidas se extienden podrían empezar a hacer un agujero tanto en su cuenta de resultados como en su balance, causando que en unos años no sea capaz de hacer frente a su deuda a no ser que liquide parte de su posición. La suerte para Strategy es que el primer vencimiento será en 2028, de unos 1.000 millones de dólares. En cualquier caso, la estrategia de la compañía sigue siendo arriesgada y en el último trimestre del 2025 la compañía se anotó unas pérdidas no realizadas en su cuenta de resultados de más de 17.400 millones de dólares.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Strategy?

