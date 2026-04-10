Subidas cautelosas antes del fin de semana; el dólar cae por quinta sesión

Mercados y compañías Los índices europeos se encaminan hacia el final de la semana con ganancias moderadas, reflejo de la persistente incertidumbre sobre la durabilidad del actual alto el fuego en Oriente Medio. En Europa Occidental, los mayores avances se observan en Ámsterdam (+0,75%), donde el AEX está impulsado principalmente por valores tecnológicos (ASML: +1,9%, ASM: +2%). En Francia (+0,5%), destacan las compañías de lujo (Hermès: +2,15%, Kering: +2,25%), aunque STMicroelectronics (+3,1%) lidera las subidas. Los futuros del DAX alemán (+0,4%) avanzan algo menos, debido sobre todo a la fuerte caída de Rheinmetall (-6,25%) tras informaciones sobre conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

(+0,75%), donde el AEX está impulsado principalmente por valores tecnológicos (ASML: +1,9%, ASM: +2%). (+0,5%), destacan las compañías de lujo (Hermès: +2,15%, Kering: +2,25%), aunque STMicroelectronics (+3,1%) lidera las subidas. (+0,4%) avanzan algo menos, debido sobre todo a la fuerte caída de Rheinmetall (-6,25%) tras informaciones sobre conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El índice del dólar (-0,1%) cae por quinta sesión consecutiva a medida que disminuyen los riesgos geopolíticos e inflacionarios. Las divisas más fuertes hoy son el franco suizo (-0,13%), la libra esterlina (+0,14%) y el euro (+0,1%). Por el contrario, el dólar neozelandés (-0,25%) corrige a la baja, perdiendo el apoyo de los recientes comentarios restrictivos del gobernador del RBNZ.

(-0,1%) cae por quinta sesión consecutiva a medida que disminuyen los riesgos geopolíticos e inflacionarios. (-0,13%), (+0,14%) (+0,1%). Por el contrario, (-0,25%) corrige a la baja, perdiendo el apoyo de los recientes comentarios restrictivos del gobernador del RBNZ. El oro permanece estable en 4.766 dólares por onza, mientras que la plata suma un ligero 0,7% hasta 75,70 dólares.

Kering SA (propietaria de Gucci) nombrará a Marie-Hélène Chenut (exdirectiva de Chanel) y Laurent Kleitman (CEO de Mandarin Oriental) para su consejo. Sustituirán a Yonca Dervisoglu y Maureen Chiquet. La decisión, controlada por la familia Pinault, se formalizará el 28 de mayo. Los nuevos candidatos aportan amplia experiencia en alta costura, fragancias y lujo hotelero. Volatilidad en las bolsas europeas. Las pérdidas se acumulan en el sector petrolero. Fuente: xStation5 Economía y política La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que “los recortes de tipos siguen siendo posibles” si el conflicto en Irán se resuelve rápidamente.

La inflación CPI de Alemania coincidió con las expectativas, subiendo del 1,9% en febrero al 2,7% en marzo. Es la lectura más alta desde enero de 2024, impulsada por un fuerte repunte en las materias primas energéticas y productos relacionados (+7,2% interanual). Los precios de los combustibles fueron los que más subieron (+20% interanual), mientras que los costes energéticos domésticos cayeron un 1,2% pese al encarecimiento del gasóleo de calefacción. La inflación subyacente se situó en el 2,5%.

El principal negociador ucraniano, Kyrylo Budanov, afirmó que ve avances hacia un posible acuerdo y añadió que Rusia también desea poner fin a la guerra. El Kremlin declaró que “la paz podría llegar hoy si Ucrania toma la decisión”.

El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, señaló que las relaciones con China son actualmente estables, pero podrían complicarse si Pekín se involucra en la cuestión iraní.

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