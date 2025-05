Subidas del Ibex 35 para terminar la semana

El Ibex 35 ha finalizado la jornada con un avance del 1%, aunque ha quedado rezagado frente a otros índices europeos, a pesar del clima de optimismo general. La evolución de las compañías dentro del índice ha sido muy desigual, lo que ha limitado mayores alzas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 Entre los valores más destacados se encuentran las acciones de IAG, que han subido más de un 5%. También han tenido un comportamiento positivo las acciones de ArcelorMittal y ACS, con incrementos cercanos al 4%. Este repunte en empresas cíclicas se ha visto impulsado por unos datos de empleo mejores de lo esperado en Estados Unidos —su principal mercado— y por señales de apertura al diálogo por parte de China. Otras compañías como Acerinox y Puig también han registrado fuertes avances, superiores al 3%. En el extremo opuesto, las acciones de Redeia han vuelto a caer más de un 3%, tras conocerse que BlackRock ha reducido ligeramente su exposición mediante derivados. Sin embargo, los descensos se deben principalmente a los temores de represalias tras el apagón del lunes. Las energéticas renovables, como Solaria y Acciona Energía, también han registrado caídas cercanas al 3%. ¿Qué pasa en Wall Street? En el resto del continente, el DAX alemán y el CAC francés han cerrado con subidas de alrededor del 2,5%, impulsadas por el buen comportamiento del sector energético. La atención del mercado se centra en Estados Unidos, donde el informe de empleo ha superado las previsiones y los resultados empresariales también están sorprendiendo positivamente. En Europa han destacado las empresas turísticas, mientras que en Wall Street Apple ha sido castigada tras anunciar que los aranceles supondrán un impacto de unos 900 millones de dólares en sus cuentas del trimestre actual. En los mercados de materias primas, el oro ha revertido su tendencia y ha terminado con un alza del 0,7%. En cuanto al mercado de divisas, el dólar ha vuelto a debilitarse frente al euro, a pesar de los sólidos datos de empleo, mientras los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés la próxima semana.

