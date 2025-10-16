- El Nasdaq 100 cotiza al alza en el premercado tras los sólidos resultados de TSMC.
- El excelente informe, que muestra un crecimiento interanual de las beneficios de casi el 40%, complementa los sólidos resultados de ayer de ASML.
Los beneficios de TSMC (TSM.US), actor clave en el mercado global de semiconductores, mostraron que la IA está permitiendo a algunas empresas generar grandes ingresos.
El optimismo en torno a la infraestructura de IA y a las empresas vinculadas a esta tendencia ha disipado la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El sólido informe de TSMC de hoy coincide con los resultados de ayer de ASML, una empresa crucial para la infraestructura de IA gracias a sus máquinas de litografía EUV, que también superaron las expectativas. Como resultado, los futuros del Nasdaq 100 cotizan un 0,4% al alza, superando el nivel de los 25.000 puntos. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de empresas relacionadas con la infraestructura de IA, como Broadcom, Nvidia, AMD y Arista Networks, también están subiendo.
Los inversores aún desconocen los detalles sobre las negociaciones en curso entre Washington y Pekín, y todo apunta a que un acuerdo definitivo podría llegar, pero a largo plazo. La posibilidad de una reunión entre Trump y Xi ha resurgido, lo que ha generado en los mercados la esperanza de un resultado positivo en las negociaciones entre Estados Unidos y China. En paralelo, el Ministerio de Comercio de China advierte, según sus palabras, que los subsidios estadounidenses a los vehículos eléctricos viola las normas de la OMC por generar discriminación hacia los productos chinos
Cotización del Nasdaq 100
El contrato de futuros del Nasdaq 100 cotiza actualmente 300 puntos por debajo de su máximo histórico y, de forma similar a finales de agosto, se ha mantenido por encima de la EMA de 50 días (línea naranja).
Fuente : Plataforma de XTB
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
