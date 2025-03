Recibe un 3,5% de interés anual cada mes para tus ahorros ¡Subimos el tipo de interés para tus ahorros hasta el 3,5% anual! XTB es el lugar donde el dinero trabaja para ti. Y para seguir demostrando que eso es así, hemos decidido aumentar el tipo de interés al que remuneramos tu dinero durante los primeros 3 meses desde el 3,1% anual anterior a un 3,5% anual. Por tanto desde hoy, cualquier cantidad en euros que deposites en tu cuenta de inversión de XTB y no utilices para invertir, se remunerará cada mes al 3,5% anual durante los primeros 90 días desde que abriste tu cuenta, sin mínimo ni máximo. Si la cantidad que depositas está en dólares, recibirás un 4,2% anual por tu dinero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Ejemplo de cálculo de intereses mensuales netos para distintos capitales disponibles medios. El pago de intereses es automático por lo que no tienes que hacer nada, solo esperar a recibir el pago durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. Además, puedes comprobar el importe ya devengado desde la App.



Si ya eres cliente de XTB desde hace más de 90 días, te recordamos que el dinero que mantengas sin invertir también está generando intereses al 1,25% anual en euros y 2,10% anual en dólares. Además aprovechamos para recordarte que, desde el mes pasado, tu dinero en XTB está aún más disponible gracias al eWallet y la tarjeta virtual multidivisa, con la que puedes pagar tus compras cómodamente desde el móvil y retirar dinero en cajeros de todo el mundo sin comisión**. Y por último ¿estás pensando en empezar a ahorrar para las vacaciones de verano, un coche o simplemente quieres sacar más partido a tu dinero? Descubre los Planes de Inversión, un producto con el que puedes empezar a ahorrar mes a mes desde 15 € para lo que tú decidas. Elige los fondos cotizados (ETFs) acordes a tu perfil o gustos, combínalos asignando las ponderaciones que decidas y empieza a gestionar activamente tus ahorros. * Invertir implica riesgos ** Las retiradas en cajeros son totalmente gratuitas por parte de XTB. Sin embargo, algunos operadores de cajeros pueden aplicar sus propias comisiones

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.