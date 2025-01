📊¿Subirán las acciones de Royal Caribbean otro 80% este 2025?

Las acciones de Royal Caribbean (RCL.US) subieron el año pasado un 78% y después de la increíble subida acumulada desde los mínimos propiciados por la Covid (multiplicando por más de 6 veces su precio) los inversores podrían pensar que nos acercamos a su límite. Pero nada más lejos de la realidad, viendo que Royal es probablemente la mejor empresa del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pinchando aquí puedes ver un análisis más profundo de la compañía. Tendencia del sector cruceros Los hábitos del consumidor suelen cambiar cada cierto tiempo y cuando ocurre un evento como lo fue la Covid más aún. De hecho, el sector turístico lo sabe, y más aún el sector cruceros. Más allá del impacto que tuvo en el corto plazo la pandemia, castigando con balances cargados de deuda y las empresas buscando liquidez, el gasto del consumidor de cruceros se recuperó de manera rápida e incluso las reservas se mantenían a pesar de la incertidumbre de cuándo volveríamos a la normalidad. Después de esta fase, el consumidor valora mucho el ocio y la tendencia sugiere que el sector cruceros ha absorbido un mayor protagonismo del que tenía antes de la pandemia. Dentro de esta tendencia, tenemos que destacar el comportamiento de Royal Caribbean, que ha mantenido en los últimos dos años una solidez de precios superior al resto de sus competidores, con incrementos en los días más próximos a la salida de la embarcación. Además, en los primeros 9 meses del 2024 Royal consiguió aumentar sus ingresos en más de un 20% a la vez que ha expandido su margen EBITDA desde el 33,5% hasta el 38,3%. Todo esto manteniendo la mayor tasa de ocupación del sector y el mayor margen. Valoración fundamental de las acciones de Royal Caribbean La tendencia subyacente nos hace pensar que el cuarto trimestre también será bueno. Dicho esto, pensamos que en el 2025 las acciones de Royal Caribbean podrían alcanzar los 14$ por título, lo que si le aplicamos un múltiplo de 18 veces tendríamos un precio objetivo de 252$. Esto nos otorgaría un potencial de alrededor del 6% en el corto plazo. El precio de las acciones de Royal Caribbean han rebotado con fuerza en el soporte de los 221$, superando además su media móvil de 15 días, lo que es una clara señal alcista y su próximo objetivo se encuentra en la resistencia de los 257$. Por su parte, el RSI está aún lejos de la zona de sobreventa, lo que le deja recorrido e indica que no se trata de un rebote especulador que pueda llevar a caídas verticales en el corto plazo. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Royal Caribbean? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Royal Caribbean para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

