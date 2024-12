En el mercado europeo continúa el reciente repunte nocturno del jueves en los futuros de Wall Street. El Nasdaq 100 ha subido un 0,2%, mientras que el S&P 500 se mantiene cerca del cierre del martes. Las subidas de hoy extienden el repunte de las acciones tecnológicas, que registraron avances significativas durante la sesión del martes. La volatilidad actual del mercado sugiere que el Rally de navidad y el Efecto de enero aún podrían estar en juego. Tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 están probando máximos históricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Vale la pena señalar que la mayoría de los mercados permanecen cerrados hoy, pero Wall Street operará con normalidad. Noticias sobre los mercados asiáticos Ueda, el gobernador del BoJ, indicó que los riesgos de inflación siguen siendo elevados. Afirmó que los tipos de interés se mantendrán por debajo del nivel neutral para garantizar que la inflación converja hacia el objetivo del 2%. También sugirió que si la economía se comporta como se prevé, el BoJ aumentará lis tipos. Durante la reunión de la semana pasada, Ueda indicó que los datos de negociación salarial de marzo serían cruciales para la toma de decisiones. Esto implica que el BoJ no subirá los tipos en enero. En el mercado de divisas, hay un ligero alejamiento del dólar, pero el EUR/USD se mantiene por debajo de 1,0400. El yen también se está debilitando. El Banco Mundial estima que el crecimiento de China alcanzó el 4,9% este año, pero prevé una desaceleración al 4,5% el próximo año. El Congreso Nacional del Pueblo está programado para el 5 de marzo, donde podrían presentarse nuevas medidas para estimular la economía. Los legisladores chinos votaron el miércoles para adoptar una ley del impuesto al valor agregado (IVA), lo que marca un avance significativo en la aplicación del principio de tributación. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Otras noticias de la mañana El petróleo está repuntando durante la sesión de hoy ante las esperanzas de una recuperación china en los próximos meses. El crudo Brent sube un 0,25% y cotiza ligeramente por encima de los 73 dólares el barril. El gas natural, tras fuertes ganancias y niveles de prueba en torno a los 3,5 dólares por MMBTU, está cayendo hoy. Aunque se espera que el cambio de diciembre a enero sea leve, se prevé que una pequeña ola de frío regrese a los estados del este de EE. UU. a partir del 2 de enero. El oro está ganando terreno esta mañana, beneficiándose de un dólar ligeramente más débil. El oro ha subido un 0,4% y se negocia ligeramente por debajo de los 2.630 dólares la onza. El bitcoin ha bajado un 0,6% esta mañana, 26 de diciembre, y se negocia por debajo de los 98.000.

