Las acciones de Teledyne Technologies (TDY.US), proveedor estadounidense de electrónica avanzada, imágenes digitales, instrumentación y productos de misión crítica, alcanzaron un nuevo máximo histórico cercano a los 510 dólares por acción. La compañía elevó sus previsiones para 2025 tras una serie de adquisiciones estratégicas. Las ventas trimestrales récord de 1.502,3 millones de dólares mostraron un fuerte impulso en los sectores de defensa, espacio y energía. Wall Street prevé que el aumento del gasto en defensa, así como los nuevos programas espaciales, puedan ser un catalizador para el negocio general de la compañía, bajo el gobierno de Donald Trump. Ingresos: 1.50$ mil millones frente a estimaciones de 1.45$ mil millones (crecimiento interanual del 5,4 %, superación del 3,4 %)

1.50$ mil millones frente a estimaciones de 1.45$ mil millones (crecimiento interanual del 5,4 %, superación del 3,4 %) BPA ajustado : 5,52$ frente a estimaciones de $5,23 (superación del 5,6 %)

: 5,52$ frente a estimaciones de $5,23 (superación del 5,6 %) La guía de BPA ajustado para el próximo año fiscal 2025 es de 21,30$ en el punto medio, incumpliendo las estimaciones de los analistas en un 1,2 % (BPA GAAP entre 17,70$-18,20$)

Margen operativo : 15,8 %, por debajo del 19,1 % en el mismo trimestre del año pasado

: 15,8 %, por debajo del 19,1 % en el mismo trimestre del año pasado Margen de flujo de efectivo libre: 20,2 %, por encima del 8,7 % en el mismo trimestre del año pasado Por ahora, Teledyne Technologies tiene 1.99$ mil millones en deuda, con flujos de efectivo libres récord de casi 1.1$ mil millones de flujo de efectivo libre en el año fiscal. El despliegue planificado de 770 millones de dólares para adquisiciones en el primer trimestre de 2025 indica una estrategia de expansión segura. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Imagen digital (crecimiento de casi el 2,5 %): fortaleza en sistemas aéreos no tripulados y vigilancia, aunque enfrenta obstáculos en rayos X y automatización industrial

Instrumentación (crecimiento del 10 %): desempeño excepcional en instrumentación marina, impulsado por los mercados de energía offshore y defensa

Electrónica aeroespacial y de defensa (crecimiento de casi el 7 %): sólida expansión del negocio de electrónica de defensa, que compensa un desempeño aeroespacial más débil Cotización de las acciones de Teledyne Technologies Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.