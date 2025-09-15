Telefónica anuncia la fecha de su plan estratégico

Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) caen ligeramente en la jornada de hoy, aunque se haya anunciado ya la fecha de presentación de su nuevo plan estratégico. Después de los rumores sobre la ampliación de capital esta presentación es muy esperada.
Telefónica presentará su plan estratégico el 4 de noviembre
Telefónica ha anunciado que presentará su nuevo plan estratégico el 4 de noviembre de este año, en su "Día de mercado de capitales". Además, también se reportará ese día sus resultados del tercer trimestre de este año, por lo que será una fecha importante.
La compañía podría dar algo de claridad a esa posible ampliación de capital y dar luz a las inversiones que podría realizar en los próximos años. En realidad, Telefónica ya había comenzado su plan de desinversiones en Latinoamérica, por lo que el plan estratégico debería dar continuidad a estos acontecimientos, con una mayor concentración en las inversiones en el mercado europeo.
Las acciones de Telefónica suben un 14% en este 2025.
