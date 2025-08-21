¿Por qué caen hoy las acciones de Telefónica?

Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) son las más bajistas en la sesión de hoy del Ibex 35 y el motivo es que el medio de comunicación "Vozpópuli" ha lanzado una noticia sobre una ampliación de capital de Telefónica. La compañía liderada por Marc Murtra podría estar buscando ampliar capital después de las subidas en este 2025 para encarar el nuevo plan estratégico.

¿Ampliación de capital de Telefónica?

Las acciones de Telefónica caen ya más de un 3% en la jornada de hoy tras los rumores de ampliación de capital. El motivo de esta posible ampliación podría ser para encarar su nuevo plan estratégico, que presentará a finales de este año. La compañía ya ha vendido varias filiales en Latinoamérica y su estrategía parece que se concentrará en sus mercados principales, que son España, Alemania y Brasil.

Sin embargo, se espera que la compañía ahora pase a una fase de compras y se lance a por otros operadores para fortalecer dichos mercados. Para ello y mantener a ralla el apalancamiento, la compañía necesita liquidez. Telefónica cuenta actualmente con unos 6.500 millones de euros en caja, pero dada las dificultades que está enfrentando para incrementar su flujo de caja libre no sería extraño ver una ampliación de capital.

Las acciones de Telefónica suben un 18% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.