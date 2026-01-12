-
Choque institucional sin precedentes: Jerome Powell denuncia que la investigación criminal del DOJ es un ataque directo a la independencia de la Reserva Federal y vincula la presión judicial a su negativa a recortar tipos por motivos políticos, elevando el riesgo de politización de la política monetaria en EE. UU.
-
Impacto inmediato en los mercados: La escalada ha provocado debilidad del dólar, subidas del oro a máximos históricos y mayor aversión al riesgo, reflejando el temor de los inversores a un deterioro de la credibilidad institucional y de la estabilidad financiera.
-
-
Después de meses de silencio, Jerome Powell pasa al ataque. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha afirmado que el Departamento de Justicia (DOJ) ha iniciado una investigación criminal contra el banco central mediante citaciones a un gran jurado, un hecho sin precedentes que, según él, pone en riesgo la independencia de la política monetaria estadounidense. Powell ha asegurado que no dimitirá y que continuará en el cargo “con integridad y compromiso con el interés público”.
Nuevo ataque de Trump contra Jerome Powell
La investigación está relacionada formalmente con el testimonio que Jerome Powell prestó en junio ante el Congreso sobre el proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington, cuyos costes han aumentado hasta unos 2.500 millones de dólares. Sin embargo, el propio Powell sostiene que este argumento es solo un pretexto y que la amenaza de cargos criminales responde en realidad a la negativa de la Fed a recortar los tipos de interés con mayor agresividad, como reclama la Casa Blanca
En un comunicado y en declaraciones públicas, Powell ha subrayado que “la amenaza de cargos criminales es consecuencia de que la Reserva Federal fija los tipos de interés basándose en datos económicos y no en las preferencias del presidente”, y ha advertido que el caso plantea una cuestión de fondo sobre si la política monetaria seguirá guiándose por criterios técnicos o por presiones políticas.
El presidente Donald Trump ha negado tener conocimiento directo de la investigación y ha rechazado que esté vinculada a la política de tipos, aunque ha vuelto a criticar la gestión de Powell tanto en materia monetaria como en el proyecto de renovación del edificio. Trump ha reiterado en varias ocasiones su intención de sustituir a Powell cuando expire su mandato como presidente de la Fed en mayo.
El dólar se debilita, pero el oro sube
La escalada ha generado inquietud en los mercados financieros. Tras conocerse la investigación, el dólar se debilitó, las bolsas estadounidenses registraron caídas moderadas y el oro alcanzó nuevos máximos históricos, reflejando el temor de los inversores a un deterioro de la independencia del banco central .
Desde el ámbito político, el senador republicano Thom Tillis ha anunciado que bloqueará la confirmación de cualquier candidato propuesto para la Reserva Federal —incluida la futura presidencia del organismo— hasta que el asunto quede resuelto, al considerar que ahora está en juego la credibilidad del propio Departamento de Justicia .
Expertos legales y economistas han calificado la investigación como una grave escalada institucional y han advertido de que podría sentar un precedente peligroso para la autonomía de la Reserva Federal, uno de los pilares del sistema económico estadounidense .
