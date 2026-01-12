Los índices europeos muestran un comportamiento dispar al inicio de la segunda fase de la sesión bursátil del lunes. El Dax 40 alemán sube un 0,29%, el CAC 40 francés baja un 0,19% y el FTSE 100 británico baja un 0,17%. Una vez más, las empresas de defensa lideran la sesión de hoy, esta vez impulsadas por la disputa sobre Groenlandia.

Los inversores europeos mantienen una actitud de riesgo ante los datos de inflación de EE. UU. y el inicio de la temporada de resultados, como lo demuestra la fuerte sobrecompra del índice Stoxx 600 y la ventaja relativa de Europa sobre el S&P 500 desde principios de año. Los estrategas de los bancos de inversión sugieren un enfoque de "rotación, no retroceso" para el primer trimestre: aumentar la exposición a valores cíclicos de valor (bancos, inmobiliario, materiales, industria, pymes) y mantener, pero no aumentar, las posiciones en los "7 Magníficos". Las tensiones geopolíticas y la presión de Trump sobre la Fed están impulsando actualmente las acciones defensivas en lugar de perjudicar el panorama general del mercado. Sin embargo, conviene tener en cuenta que, medidos por los indicadores de momentum, las recientes subidas de los índices, incluido el Dax 40 alemán, están sentando las bases para posibles correcciones a la baja.

Durante la sesión bursátil del lunes, el Dax 40 continuó su tendencia alcista y rompió la barrera mencionada de los 24.780 puntos, que constituía el principal nivel de resistencia en 2025. Además, el impulso alcista actual, que logró que el contrato superara la media móvil exponencial de 50 días y la de 100 días, es, desde una perspectiva técnica, un indicio de una tendencia alcista a corto plazo en el instrumento. Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de estas barreras de soporte, es probable que la tendencia actual continúe.

Noticias de empresas

Las empresas militares europeas están ganando valor hoy, ya que los inversores anticipan un aumento del gasto en defensa en medio de las tensiones en el Ártico. Un grupo de países europeos, liderados por Alemania y el Reino Unido, está considerando aumentar su presencia militar en Groenlandia para responder a las amenazas estadounidenses de apoderarse del territorio y para enfatizar la importancia de la seguridad en el Ártico.

Fuente: xStation

Abivax (ABVX.FR), empresa francesa de biotecnología, subió un 25% tras conocerse que el gigante farmacéutico Eli Lilly está preparando una oferta pública de adquisición (OPA) de entre 15.000 y 17.500 millones de euros (entre 17.000 y 20.000 millones de dólares).

El activo clave de la compañía es el obefazimod (ABX464), que ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos de fase avanzada para el tratamiento de la colitis. En julio de 2025, las acciones subieron hasta un 510% en un solo día tras el anuncio de datos positivos, que atrajeron la atención de las grandes farmacéuticas. Eli Lilly aún no ha presentado una oferta formal, pero está a la espera de las directrices de las autoridades francesas sobre el control de la inversión extranjera. Sin embargo, la simple especulación sobre el interés de una empresa tan poderosa en realizar adquisiciones en el sector de la inmunología está impulsando las acciones al alza, mientras el mercado especula sobre la valoración y la probabilidad de un acuerdo.

Actividades de los analistas de bancos de inversión

AUMENTOS:

Carlsberg ha sido elevada a "por encima de la media" por BNP Paribas; Precio objetivo: 1.000 coronas danesas.

L'Oréal sube su calificación a "mantener" por Deutsche Bank; precio objetivo: 360 €.

DESCUENTOS:

Barry Callebaut baja su calificación a "vender" por Deutsche Bank. Danone baja su calificación a "vender" por Deutsche Bank; precio objetivo: 67 €. Heineken baja su calificación a "neutral" por BNP Paribas; precio objetivo: 73 €. Holcim baja su calificación a "neutral" por BofA. Pandora baja su calificación a "mantener" por Nordea.

Pernod Ricard baja su calificación a "bajo rendimiento" por BNP Paribas; precio objetivo: 67 €.

Sartorius Stedim baja su calificación a "neutral" por Goldman Sachs; precio objetivo: 246 €.



