- Las acciones de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) suben aproximadamente un 4% en el pre-mercado tras el anuncio de una colaboración estratégica con OpenAI.
- Este es otro ejemplo de una empresa ajena al sector tecnológico tradicional que anuncia una alianza con OpenAI para que los inversores la consideren beneficiaria de la revolución de la IA.
- Las acciones de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) suben aproximadamente un 4% en el pre-mercado tras el anuncio de una colaboración estratégica con OpenAI.
- Este es otro ejemplo de una empresa ajena al sector tecnológico tradicional que anuncia una alianza con OpenAI para que los inversores la consideren beneficiaria de la revolución de la IA.
Las acciones de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) suben aproximadamente un 4% en el pre-mercado tras el anuncio de una colaboración estratégica con OpenAI. La compañía está implementando soluciones de inteligencia artificial en áreas clave de su negocio, desde la investigación clínica y la atención al cliente hasta la plataforma Accelerator™ Drug Development y las implementaciones internas de ChatGPT Enterprise, con el objetivo de reducir el tiempo de comercialización de nuevos fármacos, gestionar la innovación de forma más eficaz y optimizar el uso de los recursos.
Acuerdo con OpenAI
Este es otro ejemplo de una empresa ajena al sector tecnológico tradicional que anuncia una colaboración con OpenAI para que los inversores la vean como beneficiaria de la revolución de la IA que impulsa las valoraciones de gigantes como Nvidia, Microsoft y Alphabet. El mercado claramente recompensa cualquier intento de implementar soluciones basadas en IA: existe una narrativa automática sobre la posibilidad de repetir el éxito de las empresas tecnológicas cuyas acciones han estado subiendo durante meses gracias al auge de la IA. De ahí la reacción positiva de hoy al precio de las acciones de Thermo Fisher Scientific: los inversores ven una oportunidad para que otros sectores se sumen a la rápida evolución de la tecnología de IA, buscando replicar el éxito de las empresas que han sido beneficiarias clave de esta transformación durante algún tiempo.
Justo antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Thermo Fisher Scientific subieron un 4% y están probando los máximos locales recientes de octubre.
El Nasdaq 100 roza los 23.000 puntos💡
IBM y Groq firman una alianza para mejorar el procesamiento de IA
¿El sector defensa ha tocado techo?
El Dax 40 supera los 24.200 puntos 📉
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.