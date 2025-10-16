Las acciones de Thermo Fisher Scientific (TMO.US) suben aproximadamente un 4% en el pre-mercado tras el anuncio de una colaboración estratégica con OpenAI. La compañía está implementando soluciones de inteligencia artificial en áreas clave de su negocio, desde la investigación clínica y la atención al cliente hasta la plataforma Accelerator™ Drug Development y las implementaciones internas de ChatGPT Enterprise, con el objetivo de reducir el tiempo de comercialización de nuevos fármacos, gestionar la innovación de forma más eficaz y optimizar el uso de los recursos.

Acuerdo con OpenAI

Este es otro ejemplo de una empresa ajena al sector tecnológico tradicional que anuncia una colaboración con OpenAI para que los inversores la vean como beneficiaria de la revolución de la IA que impulsa las valoraciones de gigantes como Nvidia, Microsoft y Alphabet. El mercado claramente recompensa cualquier intento de implementar soluciones basadas en IA: existe una narrativa automática sobre la posibilidad de repetir el éxito de las empresas tecnológicas cuyas acciones han estado subiendo durante meses gracias al auge de la IA. De ahí la reacción positiva de hoy al precio de las acciones de Thermo Fisher Scientific: los inversores ven una oportunidad para que otros sectores se sumen a la rápida evolución de la tecnología de IA, buscando replicar el éxito de las empresas que han sido beneficiarias clave de esta transformación durante algún tiempo.

Justo antes de la apertura de Wall Street, las acciones de Thermo Fisher Scientific subieron un 4% y están probando los máximos locales recientes de octubre.