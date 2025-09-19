¿Tiene sentido que suban hoy las acciones de Indra?

Las acciones de Indra (IDR.ES) suben más de un 3% en la sesión de hoy y lideran al selectivo español. Sin embargo, no parece que tenga mucho sentido dados los últimos acontecimientos alrededor del sector en nuestro país y las palabras de Pedro Sánchez sobre el veto a Israel.

El veto a Israel podría perjudicar a Indra

La dependencia española de Israel en el sector defensa es alta debido a que hasta el momento estaba siendo el único que satisfacía las especificaciones requeridas por nuestro país para los diferentes proyectos. Por ello, si España veta a Israel y no compra su armamento o sistemas de defensa, podríamos enfrentarnos a problemas. Las acciones de Indra suben hoy, pero la realidad es que si la compañía no puede acceder a instrumentación israelí podría tener dificultades para continuar con el desarrollo de sus proyectos y cumplir con su objetivo de ser la empresa de referencia.

El sector defensa está interconectado y aunque el producto final no se compre a una empresa israelí, si que forma parte de los inputs de este producto. En definitiva, el veto que el gobierno de España pretende imponer a Israel tendrá un impacto directo en nuestro sector defensa, así como en Indra.

Las acciones de Indra suben un 107% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.