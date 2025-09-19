¿Tiene sentido que suban hoy las acciones de Indra?

Las acciones de Indra (IDR.ES) suben más de un 3% en la sesión de hoy y lideran al selectivo español. Sin embargo, no parece que tenga mucho sentido dados los últimos acontecimientos alrededor del sector en nuestro país y las palabras de Pedro Sánchez sobre el veto a Israel.
El veto a Israel podría perjudicar a Indra
La dependencia española de Israel en el sector defensa es alta debido a que hasta el momento estaba siendo el único que satisfacía las especificaciones requeridas por nuestro país para los diferentes proyectos. Por ello, si España veta a Israel y no compra su armamento o sistemas de defensa, podríamos enfrentarnos a problemas. Las acciones de Indra suben hoy, pero la realidad es que si la compañía no puede acceder a instrumentación israelí podría tener dificultades para continuar con el desarrollo de sus proyectos y cumplir con su objetivo de ser la empresa de referencia.
El sector defensa está interconectado y aunque el producto final no se compre a una empresa israelí, si que forma parte de los inputs de este producto. En definitiva, el veto que el gobierno de España pretende imponer a Israel tendrá un impacto directo en nuestro sector defensa, así como en Indra.
Las acciones de Indra suben un 107% en este 2025.
