¿Toma de beneficios en Bayer? Sus acciones caen más de un 2%

Las acciones de Bayer retroceden y caen hsta los 48 euros. El movimiento se produce tras un fuerte rally que llevó a la firma a tocar máximos y viene motivado por varios motivos. ¿Qué hay detrás?

¿Qué está ocurriendo con las acciones de Bayer?

El mercado transmite una clara toma de beneficios tras haber alcanzado un techo técnico, ya que las acciones de Bayer venían de un rally excepcional, de un 33% en el último mes, un 30% en lo que va de año y un 75% a 12 meses, disparado por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 25 de junio (en el caso Monsanto v. Durnell) según la cual los demandantes ya no pueden alegar que la etiqueta de advertencia de Roundup (glifosato) informaba de forma insuficiente sobre los riesgos de cáncer. Tras alcanzar el máximo de 52 semanas de 53,86 € el 3 de julio, las acciones de Bayer quedaron sobrecompradas, con un RSI por encima de 84 puntos en aquella fecha.

Lastre regulatorio sectorial alemán

Entre el 10 y el 11 de julio, además, el Bundestag aprobó la reforma de estabilización del seguro obligatorio de enfermedad alemán (GKV) por 318 votos a favor frente a 284 en contra. Entre sus medidas encontramos las siguientes:

El descuento obligatorio que los fabricantes deben aplicar sobre los medicamentos con patente sube de un porcentaje flotante del 7% a un 15,5% fijo (un incremento de 8,5 puntos porcentuales).

El descuento sobre vacunas se eleva al 9%.

El Bundesrat renunció a convocar una comisión de mediación, allanando el camino para su entrada en vigor.

El recorte de márgenes que impone la ley actúa desde entonces como un lastre que pesa sobre los títulos del sector.

Recta final antes de los resultados de Bayer

Bayer está a menos de 3 semanas de presentar sus resultados del segundo trimestre (previstos para el 4 de agosto), con hitos judiciales clave en dicho mes (vista de Misuri sobre el acuerdo transaccional de demanda colectiva el 19 de agosto), lo que anima a asegurar beneficios.

Desde XTB, pensamos que la corrección de hoy se trata de una consolidación técnica tras una subida histórica, amplificada por el lastre regulatorio alemán, más que un deterioro fundamental. El examen real llegará con los resultados del 4 de agosto y las próximas decisiones judiciales sobre el glifosato. El consenso de analistas sigue siendo constructivo, con entidades como Barclays, que ayer subió su precio objetivo de 50 € a 60 € para la acción de Bayer.

Cotización de las acciones de Bayer

La nueva ley del Bundesrat es una medida transversal que penaliza a todo el sector farmacéutico alemán y que está pesando sobre Bayer desde el 10 de julio. Las acciones de Bayer caen un 2,1% intradía en estos momentos.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Bayer?

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