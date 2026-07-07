Toma de beneficios en las acciones tecnológicas💡

La sesión bursátil en Europa ha comenzado con un comportamiento mixto: el FTSE 100 sube un 0,43%, el CAC 40 avanza un 0,33% y el FTSE MIB gana un 0,29%, mientras que el Dax 40 cae un 0,75%. El principal factor que está marcando el sentimiento del mercado es la venta masiva de acciones tecnológicas y de semiconductores a nivel mundial, que se ha extendido desde Asia hasta Europa y Estados Unidos tras el informe de resultados de Samsung, que, pese a registrar cifras récord, decepcionó a los inversores.

El mercado teme que el ritmo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial no sea suficiente para sostener el actual aumento de los precios de las memorias, lo que está lastrando a todo el sector de los semiconductores. Los futuros del Nasdaq-100 caen hasta un 1,2%, mientras que el Dow Jones se mantiene estable tras la sesión de récord registrada el lunes.

Los precios del petróleo suben a pesar de la debilidad de los mercados bursátiles: el Brent avanza un 1,24%, hasta los 72,88 dólares por barril, y el WTI gana un 1,04%, hasta los 69,26 dólares, tras los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que ha devuelto la prima de riesgo geopolítico a los precios.

El dólar estadounidense se mantiene estable, con el índice del dólar subiendo ligeramente (+0,10%); el euro retrocede levemente hasta 1,1436; y el yen se recupera desde mínimos de varios años gracias a la fuerte demanda registrada en una subasta de bonos del Gobierno japonés.

El sector tecnológico es el que peor comportamiento registra en Europa: ASML cae un 5,08%, Infineon se desploma hasta un 6,00% y Siemens Energy retrocede un 4,07% tras una rebaja de recomendación por parte de Barclays.

Por el contrario, los sectores de bienes de consumo y defensa son los que mejor evolucionan: L'Oréal sube un 2,90%, Hermès avanza un 2,55% y Rheinmetall gana un 2,23%, impulsadas por el aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN.

El sector financiero se mantiene mayoritariamente en terreno positivo, con UniCredit (+1,11%) y BBVA (+0,48%) liderando las subidas entre los bancos europeos.

Noticias corporativas

Samsung Electronics registró un aumento récord de su beneficio operativo en el segundo trimestre, hasta los 89,4 billones de wones (58.400 millones de dólares), lo que supone un incremento superior al 1.800% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sus acciones llegaron a caer cerca de un 7% en la Bolsa de Seúl, ya que los inversores temen que el auge de los chips para inteligencia artificial no sea sostenible. Además, la compañía debe afrontar al mismo tiempo un aumento de los costes laborales derivados de los acuerdos con los sindicatos y la construcción de nuevas y costosas fábricas en una ubicación poco habitual del sur de Corea.

Shell elevó su previsión de producción integrada de gas para el segundo trimestre hasta un rango de entre 610.000 y 650.000 barriles equivalentes de petróleo al día. No obstante, esta cifra sigue siendo significativamente inferior a los 909.000 barriles registrados en el primer trimestre debido al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los volúmenes de producción en Catar. La compañía publicará sus resultados completos el próximo 30 de julio.

Saab subió un 5,2% en la Bolsa de Estocolmo después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciara que la Alianza iniciará negociaciones formales para la compra de hasta diez aviones de reconocimiento GlobalEye con el objetivo de sustituir su envejecida flota de Boeing, aunque por el momento no se ha firmado ningún acuerdo.

SpaceX se incorporará hoy al Nasdaq 100, un movimiento que, según JPMorgan, podría atraer más de 4.000 millones de dólares en entradas de capital pasivo. Además, Morgan Stanley y Goldman Sachs han comenzado a emitir recomendaciones positivas sobre la compañía, calificándola como «la última frontera de la inteligencia artificial».