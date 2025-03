Tres mercados a los que prestar atención la semana que viene

El evento clave de esta semana fue la conferencia de la Fed y el discurso de Jerome Powell. La Reserva Federal enfatizó el alto nivel de incertidumbre en torno a las previsiones del mercado para las próximas semanas. Esta opinión también es compartida por los inversores. El capital sigue intentando huir hacia activos refugio como el oro, que registra subidas récord. La próxima semana conoceremos, entre otras publicaciones, el informe final del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre, los datos de inflación PCE de EE. UU. y los informes preliminares del PMI de marzo. Merecerá la pena observar instrumentos como el oro, el EUR/USD y el DAX. Oro Tras la reunión de la Fed, los inversores anticipan un enfoque ligeramente más moderado de la Reserva Federal respecto a la política monetaria en 2025. El tipo de interés implícito sugiere una flexibilización de 71 puntos básicos, lo que supone casi tres recortes de 25 puntos. Como señaló Jerome Powell, nos encontramos actualmente en una fase muy incierta del ciclo, lo que dificulta las previsiones a largo plazo. La baja confianza también se observa en el mercado, donde el capital global, incluidos muchos bancos centrales, está migrando hacia el oro, convirtiendo parte de sus reservas en dólares. Esta semana, el oro superó la barrera de los 3.000 dólares por onza, con una subida de más del 16% desde principios de año. La próxima semana podemos esperar nueva información sobre la política arancelaria recíproca de EE. UU. hacia todos sus socios comerciales, que arrancará el 2 de abril. Las decisiones inesperadas de la administración Trump pueden incentivar la inversión en oro. Además, con la onza de oro en máximos es conveniente seguir de cerca su rendimiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EUR/USD A lo largo del lunes, se publicarán los informes preliminares del PMI de marzo de países como Alemania, Francia, la Eurozona en su conjunto y EE. UU. Cualquier sorpresa en estos informes afectará a la volatilidad del mercado. Asimismo, para el mercado de divisas, la mencionada política comercial de Trump y la posible escalada del conflicto en Oriente Medio siguen siendo temas clave. Dax 40 También durante esta semana, el Dax 40 alcanzó nuevos máximos. El repunte fue impulsado por la adopción por parte del gobierno alemán de un paquete de estímulo de 500.000 millones de euros para gastos de defensa e infraestructura. En medio de esta euforia, los inversores impulsaron el índice alemán por encima de los 23.000 puntos. Ahora bien, el factor clave podría ser el ritmo de implementación de estos planes y su cronograma de ejecución. A medida que el mercado se familiarice con el paquete, es posible que observemos cierta toma de ganancias, que podría verse impulsada por el deterioro de la confianza en el mercado bursátil en general.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.