Tres mercados a observar la próxima semana (16.01.2026)

Los mercados globales se mantienen en tensión ante la persistencia de la inestabilidad interna en Irán, lo que alimenta la ansiedad geopolítica. Este escenario se ve agravado por la opacidad de la situación en Venezuela y la falta de avances sustantivos hacia la paz en Ucrania. Históricamente, estos focos de riesgo suelen detonar una mayor volatilidad en el mercado del petróleo.

No obstante, la atención de los inversores se encuentra cada vez más dividida entre la geopolítica y Wall Street. Tras el cierre de la temporada de resultados bancarios, el foco se traslada al sector tecnológico, con Netflix e Intel presentando resultados esta semana. Aunque el calendario macroeconómico es intenso, carece de publicaciones de primer nivel. Aun así, la próxima decisión de política monetaria del Banco de Japón sigue siendo un punto crítico, ya que cualquier cambio en el tono podría tener implicancias relevantes para el yen. Entre los instrumentos clave a monitorear en los próximos días destacan USD/JPY, el Nasdaq 100 y el petróleo WTI.

USD/JPY

El par USD/JPY continúa cotizando cerca de sus máximos de 2024, en niveles no vistos desde finales de los años 80 y comienzos de los 90. La prolongada debilidad del yen responde a una combinación de factores: presiones inflacionarias persistentes, aumento de la deuda pública, una recuperación económica poco robusta y la percepción de inercia por parte del banco central.

El ministro de Finanzas de Japón ha insinuado la posibilidad de una intervención coordinada con Estados Unidos para respaldar a la moneda. Si bien un yen débil beneficia a la economía exportadora japonesa, también erosiona el poder adquisitivo interno a través de la inflación importada. Se espera ampliamente que el Banco de Japón mantenga las tasas sin cambios este viernes, aunque el mercado permanece atento a cualquier señal sobre el calendario de una primera subida de tasas o nuevas intervenciones verbales.

Nasdaq 100

Los índices bursátiles estadounidenses reaccionaron positivamente a una leve desescalada de las tensiones geopolíticas la semana pasada y se vieron reforzados por los sólidos resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). El gigante de los semiconductores reportó un beneficio neto de 505.700 millones de dólares taiwaneses (USD 16.000 millones), lo que confirma la buena salud del sector y eleva las expectativas para los próximos resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Aunque ninguna de las compañías del grupo de las “Siete Magníficas” presenta resultados esta semana, la atención del mercado está puesta en Netflix e Intel, esta última mostrando señales de recuperación, apoyada por respaldo gubernamental y nuevos pedidos corporativos. El Nasdaq 100 se sitúa apenas 2% por debajo de sus máximos históricos marcados en octubre, mientras que el S&P 500 ha venido registrando nuevos récords de forma sostenida desde comienzos de año.

Petróleo WTI

Los precios del petróleo WTI continúan expuestos a una volatilidad extrema, con alzas de hasta 9% en distintos momentos del año. El rally actual está intrínsecamente ligado a la incertidumbre geopolítica en torno a Venezuela, Rusia e Irán.

La especulación sobre una posible intervención de Estados Unidos en Teherán ha mantenido los precios en máximos de varias semanas, pese a que las proyecciones fundamentales apuntan a un exceso significativo de oferta global. Si las primas de riesgo geopolítico comenzaran a disiparse, el mercado podría enfrentar una presión bajista considerable. Por ahora, sin embargo, el consenso sigue apuntando a que los precios se mantendrán en estos niveles elevados.