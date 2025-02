Tropiezo del Ibex35

El Ibex35 se aleja de los 13.000 puntos y finaliza la semana más próximo a los 12.900, con la mayoría de sus valores registrando descensos en la jornada. El sentimiento en los mercados europeos ha sido negativo, mientras que en Wall Street los principales índices también han cerrado en rojo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex35 Dentro de las subidas del Ibex35, Cellnex ha sido el valor más destacado con un avance del 2%, seguido a cierta distancia por compañías como Telefónica y Colonial. De cara a la próxima semana, el mercado comienza a posicionarse ante la presentación de resultados de numerosas empresas del selectivo. En el lado negativo del Ibex35, Repsol ha liderado las caídas con un retroceso superior al 3%, tras haber sido ayer el valor más alcista tras la publicación de sus resultados, lo que ha llevado a los inversores a recoger beneficios. Inditex también ha sufrido una fuerte caída de más del 2%, mientras que otros valores como Grifols y Mapfre han terminado en la parte baja del índice. Otros mercados En el resto de Europa, el DAX alemán ha cedido alrededor de un 0,4%, con Airbus entre los valores más castigados debido a unos resultados que no convencieron al mercado y a la incertidumbre sobre un posible recorte en el gasto en defensa por parte del gobierno de EE. UU., lo que afectaría a una de sus divisiones. El sector automovilístico también ha registrado pérdidas, con Mercedes retrocediendo un 2%. En Wall Street, el Dow Jones es el índice más afectado, con una bajada del 0,9%. La compañía más castigada está siendo UnitedHealth, que, según fuentes del sector, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles sobrecostes en facturas relacionadas con Medicare. En cuanto a materias primas, el precio del gas natural rebota un 4% tras las fuertes caídas de la jornada anterior. El oro, en cambio, pierde un 0,3%, mientras que el cacao se desploma un 8%. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin cierra la sesión sin grandes cambios.

