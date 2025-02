Los primeros 30 días de la nueva era Trump en la Casa Blanca han sido un torbellino de órdenes ejecutivas, demandas, tiras y aflojas comerciales, y millones de horas de cobertura en los medios de comunicación. Desde su toma de posesión el pasado 20 de enero, el nuevo presidente de Estado Unidos ha mostrado su proactividad imponiendo aranceles contra China y los aliados históricos del país, como es el caso de Canadá, así como a metales como el aluminio o el acero, a cuyas importaciones quiere aplicar un arancel del 25%. Además, ha abierto negociaciones con el presidente de Rusia para poner fin a su invasión de Ucrania y se ha atribuido el mérito del fin de la guerra en Gaza. Pero ¿cuáles han sido las claves de estos primeros días de mandato? ¿Y cuáles son los activos y acciones que más se están beneficiando de la nueva era Trump? El gobierno de Donald Trump está cerca de superar el número de órdenes ejecutivas de su primer mandato después de solo un mes en el cargo, firmando 73 órdenes en los últimos 30 días. Estas órdenes abarcan una amplia gama de departamentos y políticas. Algunas han tenido un profundo impacto, como la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk. Además, los recortes de DOGE han llevado al despido de más de 10.000 empleados federales. De momento, el departamento dice haber ahorrado 55.000 millones de dólares hasta ahora, pero las cifras publicadas en el sitio web de DOGE hasta ayer solo mostraban un recorte de 16.600 millones de dólares, y eso sin tener en cuenta un error en los datos publicado originalmente en el sitio que etiquetó incorrectamente un contrato de 8 millones de dólares como si valiera 8.000 millones de dólares. Otras órdenes están estancadas en procedimientos judiciales, como la revocación de la ciudadanía americana por derecho de nacimiento, consagrada en la Constitución, y que ha sido bloqueada por múltiples jueces. No obstante, también ha habido órdenes que parecen dirigidas a comunicar las opiniones de Trump, como una sobre "restaurar la libertad de expresión", en la que acusó a la administración de Joe Biden de censura. Subidas en la inflación Más allá de las órdenes ejecutivas, una de las principales promesas de campaña de Trump fue reducir el coste de vida de los ciudadanos. Aunque es demasiado pronto para ver el impacto de los nuevos aranceles del presidente a partir de los datos de un mes, está claro que la inflación sigue siendo persistente. De hecho, en enero el índice de precios al consumidor aumentó un 3% respecto del año anterior, muy por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. La inflación en Estados Unidos está siendo impulsada en parte por el precio de los huevos, que se ha disparado después de que los granjeros sacrificaran millones de pollos para detener la propagación de la gripe aviar. Tampoco ha ayudado la evolución de la vivienda, que sigue siendo demasiado elevada. Los aranceles, el arma del gobierno de Trump Desde que asumió el cargo, Donald Trump ha anunciado múltiples aranceles dirigidos a diferentes países y artículos, aunque la mayoría no están todavía en vigor. Aun así, su anuncio de aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, que se espera que comiencen el 12 de marzo, ha elevado el precio del aluminio, generando incertidumbre para las empresas estadounidenses, desde los fabricantes hasta los perforadores de petróleo y gas. En este escenario, uno de los sectores que más volatilidad está sufriendo por los aranceles del gobierno de Trump es el automovilístico. Por un lado, la amenaza a los aranceles de los vehículos importados de Europa ha impulsado al alza las acciones de las empresas del sector en el país. Sin embargo, el incremento de los precios del aluminio y el acero ha sido un lastre debido al incremento que generará en los costes de producción. Comportamiento de los mercados en el primer mes del gobierno de Trump El primer mes del gobierno de Donald Trump no ha pasado desapercibido, y ha tenido un notorio impacto en los mercados bursátiles de todo el mundo. Los países más beneficiados Los índices de China son de momento, e irónicamente, los que mejor comportamiento están obteniendo en estos primeros treinta días de Donald Trump en la Casa Blanca. La irrupción de DeepSeek el pasado mes de enero, los estímulos monetarios y fiscales del gobierno, y la entrada de flujo en los índices del país, ante la mejora de recomendación de las casas de análisis, está provocando que China esté de moda en los mercados financieros. De hecho, el índice Hang Seng acumula una revalorización en este periodo del 19,88% superando ampliamente al resto de selectivos. También tiene un lugar destacado en este periodo Europa. El índice EuroStoxx 600 acumula una revalorización del 5,69% en los últimos treinta días. Tanto las entidades bancarias como las empresas ligadas a la defensa han subido en este arranque de año como nunca antes habíamos visto. Los recortes de tipos por parte del BCE, el mayor gasto de Europa para limitar la dependencia armamentística de EEUU, y la buena evolución de los resultados corporativos están siendo algunos de los catalizadores que están permitiendo que Europa supere a EEUU. México estaría en estos momentos en segunda posición. Aunque en un primer momento las disputas comerciales entre ambos países sembraron las dudas sobre la economía del país, los acuerdos alcanzados para potenciar la seguridad en las fronteras parecen de momento apaciguar a los inversores. Por otro lado, aunque parece estar quedando en un segundo plano, el S&P 500 sigue marcando sus máximos históricos. La buena acogida de los resultados trimestrales con unos beneficios por acción y unos ingresos en media de los últimos años han permitido al índice superar los vaivenes de las políticas adoptadas por Donald Trump y el tono más agresivo de la FED, que de momento no se deja influenciar por el máximo mandatario del país, manteniendo los tipos sin cambios.

Las acciones más beneficiadas por el gobierno de Trump Aunque también hay que contar que durante las últimas semanas el 80% de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados trimestrales, durante los 30 primeros días del gobierno de Donald Trump podemos identificar varios ganadores. Una de ellas es Eli Lily. La compañía farmacéutica ha subido un 16% en estas semanas, gracias a la caída de su gran competidor europeo, Novo Nordisk, y los posibles aranceles de Donald Trump a los productos médicos. US Steel y Cleveland-Cliffs, por su parte, serán los mayores beneficiarios de los aranceles del 25% al acero debido a su alto apalancamiento operativo, mientras que Nucor y Steel Dynamics se beneficiarán adicionalmente de la ventaja tecnológica de los hornos eléctricos más eficientes. Además, las grandes empresas tecnológicas se han visto aliviadas ante la falta del arancel universal que en campaña quería imponer Donald Trump, y de momento respiran ante los acuerdos comerciales con China y el análisis que hará el gobierno sobre Europa. En estos momentos, se estima que el 55% de los ingresos del grupo de las magníficas 7 proceden de fuera de Estados Unidos, por lo que la debilidad del dólar en el último mes ante la falta de estas medidas ha sido celebrada por estas compañías. En el caso de Apple, que junto a Meta es la que más sube en este periodo si desglosamos sus resultados por región, la compañía obtiene el 42% de los ingresos de los EEUU, el 27% de Europa, el 15% de China, el 7% de Japón y el 9% del resto de Asia Pacífico. El oro apunta a máximos históricos Los catalizadores históricos que han justificado los movimientos del oro, como el dólar, la volatilidad de los mercados, los recortes de tipos de la FED o los tipos de interés reales, no están soportando sus actuales subidas, pero hay una razón que está pesando más que el resto: ser la cobertura preferida de los inversores contra la inflación. El activo refugio por excelencia continúa su avance cerca de sus máximos históricos después de la orden del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles recíprocos contra varios países. Este movimiento aumenta la incertidumbre en torno al comercio y la economía mundial, lo que hace que los inversores protejan sus carteras de inversión con oro. Las implicaciones para la economía y la política monetaria de Estados Unidos son fuertes y se calcula que impulsen la inflación hasta en un 0,4% anual y frenen el crecimiento. La confusión que se avecina en los mercados de divisas también son, sin duda, un motivo de revalorización, siendo también posible que la administración estadounidense esté esperando revaluar sus tenencias de oro, actualmente en libros a sólo 42 dólares la onza, en una medida que le daría más margen de maniobra fiscal. Otro de los motivos que ha llevado al oro a sus máximos es la demanda de los grandes bancos centrales del mundo. Las reservas de China y, en particular, de la India han aumentado en los últimos meses, en un intento de reducir la dependencia del dólar estadounidense. Con todo ello el oro acumula subidas del 7% desde que Donald Trump entrara en la Casa Blanca.

