La Administración de Donald Trump ha anunciado la imposición de un nuevo arancel del 50% sobre una amplia lista de productos procedentes de Canadá, en una decisión que amenaza con reavivar las tensiones comerciales entre los principales socios de Norteamérica. La medida afectará a bienes como productos lácteos, cerveza, madera contrachapada o equipamiento deportivo, aunque dejará fuera sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos o la potasa.

La principal novedad es que Washington recurrirá a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una herramienta legal que nunca antes había sido utilizada para imponer aranceles a un socio comercial. La Casa Blanca acusa a Canadá de discriminar a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles y los productos lácteos, justificando así la adopción de estas medidas extraordinarias.

¿Qué es la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930?

La Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 concede al presidente de Estados Unidos la facultad de imponer aranceles de hasta el 50% a aquellos países que, a juicio de Washington, discriminen o traten de forma desigual a los productos estadounidenses frente a los de otros socios comerciales. Aunque la norma fue aprobada durante la Gran Depresión como parte del endurecimiento de la política comercial estadounidense, nunca había sido utilizada para imponer aranceles a un socio comercial hasta ahora.

La Administración Trump sostiene que Canadá ha perjudicado a las exportaciones estadounidenses al restringir la venta de bebidas alcohólicas, favorecer a los productos lácteos europeos y limitar el acceso de determinados fabricantes de automóviles estadounidenses a su mercado. Sobre esa base, la Casa Blanca considera que existen motivos suficientes para aplicar esta disposición y gravar con un 50% una parte de las importaciones canadienses.

Más allá del caso concreto de Canadá, el uso de esta herramienta supone un precedente relevante para los mercados. Al tratarse de una legislación prácticamente inédita, algunos analistas consideran que podría convertirse en un nuevo instrumento de presión comercial en futuras negociaciones con otros socios, aumentando la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos y la estabilidad del comercio internacional.

La eliminación de las exenciones del USMCA supone el mayor cambio para las empresas

La medida no solo eleva los aranceles, sino que elimina una de las principales ventajas de las empresas canadienses: poder exportar a Estados Unidos sin pagar estos gravámenes al cumplir las normas del tratado USMCA.

Hasta ahora, más del 80% de las exportaciones canadienses cumplían con los requisitos del acuerdo y podían acceder al mercado estadounidense sin pagar aranceles. La eliminación de esta protección supone un cambio radical para miles de compañías que habían adaptado sus cadenas de suministro precisamente para cumplir con las normas del tratado.

Aunque los nuevos aranceles afectarán inicialmente a alrededor de 20.000 millones de dólares en importaciones, el mercado teme que esta decisión siente un precedente y pueda extenderse a otros productos o incluso a nuevos socios comerciales si la Administración Trump continúa utilizando esta legislación.

Canadá prepara una respuesta a los nuevos aranceles de Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó la decisión como una nueva acción unilateral por parte de Washington y aseguró que su Gobierno seguirá negociando para modernizar el acuerdo comercial norteamericano. Sin embargo, distintas autoridades provinciales ya han pedido responder con nuevos aranceles "dólar por dólar" si finalmente la medida entra en vigor dentro de 30 días.

Los analistas consideran que todavía existe margen para una negociación antes de la fecha límite, especialmente teniendo en cuenta que Trump ya ha utilizado anteriormente amenazas arancelarias como herramienta de presión para obtener concesiones comerciales.

No obstante, estos nuevos aranceles vuelven a introducir incertidumbre sobre el comercio internacional y demuestran que la política comercial seguirá siendo uno de los principales focos de volatilidad para los mercados durante los próximos meses. Además, el uso de una legislación que nunca antes había servido para imponer aranceles abre la puerta a que Washington pueda recurrir a esta herramienta en futuros conflictos comerciales con otros países.