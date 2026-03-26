Trump habla: los mercados bajo presión y el petróleo rebota

Conclusiones clave Trump ha intensificado significativamente su retórica contra Teherán y ha admitido que ni siquiera sabe si está dispuesto a negociar con Irán en este momento

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán está elevando directamente la prima de riesgo en los precios del petróleo

Durante una reunión de gabinete, Trump intensificó significativamente su retórica contra Teherán. “Irán está suplicando por un acuerdo, no yo”, declaró el presidente, añadiendo que Teherán debería haber cerrado el acuerdo hace cuatro semanas. Además, Trump admitió abiertamente que ni siquiera sabe si está dispuesto a negociar con Irán en este momento. Trump añadió que Irán tiene la oportunidad de abandonar sus ambiciones nucleares. Mientras tanto, seguiremos destruyéndolos, afirmó. Al mismo tiempo, la Administración Marítima de Estados Unidos advirtió a los barcos sobre el riesgo que representan los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb tras las amenazas iraníes, y Trump confirmó que Estados Unidos derribará “la mayoría” de los drones iraníes. El petróleo vuelve a subir Los mercados reaccionaron de inmediato a estas declaraciones: el sentimiento de aversión al riesgo golpeó a los activos sensibles a la geopolítica. La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán está elevando directamente la prima de riesgo en los precios del petróleo y reduciendo el apetito de los inversores por activos de riesgo. Cualquier incertidumbre sobre un posible acuerdo nuclear o comercial con Teherán indica que la prima de riesgo por una escalada militar sigue siendo elevada. Gráfico del petróleo El precio del petróleo sube tras las declaraciones de Trump. Fuente: xStation

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