- Trump endurece su mensaje contra Irán en plena crisis energética
- La guerra de Oriente Medio condiciona la estrategia de Washington en Asia
- Los avances de esta semana serán clave
- Trump endurece su mensaje contra Irán en plena crisis energética
- La guerra de Oriente Medio condiciona la estrategia de Washington en Asia
- Los avances de esta semana serán clave
Durante esta recta final de semana, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, presidente de China, se reunirán en Pekín con el objetivo de mediar en la guerra de Irán y negociar cuestiones comerciales, entre otros asuntos clave.
Este encuentro ofrece una oportunidad para evaluar el estado real de la relación entre ambos países y el posicionamiento de China ante la resolución del conflicto. Por ahora, el gigante asiático no ha mostrado una actitud especialmente activa para resolver la crisis a toda costa, sino más bien un acercamiento indirecto y prudente.
Sin embargo, la reunión llega con un tono más pesimista que el de días anteriores, después de que el presidente estadounidense endureciera su discurso justo antes del viaje.
Trump endurece su mensaje contra Irán en plena crisis energética
Donald Trump ha vuelto a elevar la presión sobre Irán en la antesala de su visita oficial a China, un viaje clave tanto en el plano diplomático como en su impacto sobre el mercado energético.
Sus declaraciones, cargadas de advertencias militares, han reactivado la preocupación internacional en un momento en el que el estrecho de Ormuz continúa bloqueado y los precios del petróleo se mantienen en máximos recientes.
Con el crudo por encima de los 100 dólares de forma continuada, ya se observa cómo la inflación empieza a trasladarse al resto de la economía. Hasta ahora, el mercado interpretaba que este repunte no se filtraría todavía a la economía real, pero el dato mensual estadounidense por encima de las estimaciones ha confirmado lo contrario. El IPC subyacente, que excluye energía, ha pasado de un aumento del 0,2% al 0,4%, superando el 0,3% proyectado.
Los avances de esta semana serán clave para determinar si estamos ante una inflación en escalada o si la situación puede normalizarse con una reapertura de Ormuz. Esto es especialmente importante para Trump, que afronta unos midterms cada vez más cercanos. La Casa Blanca tiene menos de seis meses para convencer a los estadounidenses de que reevalúen su balance económico antes de las elecciones, lo que podría influir en decisiones políticas con impacto directo en los mercados.
La guerra de Oriente Medio condiciona la estrategia de Washington en Asia
Trump afirmó que Irán deberá “aceptar un buen acuerdo” con Estados Unidos o enfrentarse a una “devastación”, un mensaje que refuerza la presión sobre Teherán en plena crisis energética. La situación será uno de los puntos centrales en la reunión entre Trump y Xi Jinping, dado que China es el principal comprador de petróleo iraní y uno de los pocos aliados diplomáticos capaces de influir en Teherán.
Estados Unidos afronta un momento delicado en materia de política exterior. La guerra en Oriente Medio limita el margen de Trump en sus conversaciones comerciales con China, pero la Casa Blanca busca que Pekín utilice su influencia para presionar a Teherán y facilitar la reapertura de Ormuz.
La visita también se interpreta como un movimiento para redefinir el equilibrio energético global, con Estados Unidos intentando contener la presencia iraní en Asia y reforzar su propia posición en el mercado del crudo.
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