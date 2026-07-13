Trump impone tasa del 20% en Ormuz

Los mercados están siendo impulsados hoy por las tensiones geopolíticas en torno al estrecho de Ormuz y por una ola de ventas en el sector tecnológico. A continuación, un breve resumen de los principales movimientos.

El petróleo se dispara

Los CFD sobre el petróleo (OIL) suben un 4,42% y el WTI avanza un 4,41%, después de las últimas declaraciones del presidente Donald Trump sobre el nuevo papel de Estados Unidos como "guardián" del estrecho de Ormuz. Los futuros del Brent y del WTI registran alzas superiores al 3% al inicio de la sesión, recuperándose desde los mínimos intradía tras la renovada escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en la región. Además, el tráfico de buques cisterna a través del estrecho se ha ralentizado significativamente en los últimos días, proporcionando un apoyo adicional a los precios.

Wall Street bajo presión

Los futuros del S&P 500 (US500) y del Nasdaq 100 (US100) anticipan una apertura bajista, con el Nasdaq 100 cayendo hasta un 1%, principalmente debido a una fuerte liquidación en el sector de memorias y semiconductores tras el extremadamente volátil debut de SK Hynix en el Nasdaq. El US100 retrocede un 1,21%, mientras que Bitcoin (BTC) pierde un 1,78%.

Los metales preciosos desafían la lógica

El oro cae un 2,47% y la plata retrocede un 2,90%, pese al aumento de las tensiones geopolíticas. Se trata de una reacción inusual que el mercado atribuye al temor de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo antes de la publicación del IPC de mañana. En consecuencia, la correlación inversa con el dólar estadounidense vuelve a fortalecerse.

El mercado de divisas permanece estable

El USDJPY avanza un 0,38% y el Índice del Dólar (USDIDX) sube un 0,11%, mientras que el EURUSD y el GBPUSD permanecen prácticamente sin cambios.

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En cuanto a los principales instrumentos, destaca especialmente la fortaleza del petróleo y del dólar estadounidense. Por el contrario, los principales índices bursátiles y los metales preciosos permanecen bajo presión. Fuente: xStation5