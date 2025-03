Trump Media se asocia con Crypto.com para lanzar ETFs de criptomonedas pro-Estados Unidos; Bitcoin supera los $80,000 📄🖋️

Trump Media & Technology Group (DJT.US), la compañía detrás de Truth Social y mayoritariamente propiedad de Donald Trump, ha anunciado una asociación estratégica con Crypto.com para lanzar una serie de fondos cotizados en bolsa (ETFs) a través de su marca financiera, Truth.Fi. La acción subió un +13% en la apertura del mercado, y ahora ha reducido sus ganancias a +9%. Se espera que estos ETFs, que se lanzarán a finales de este año, incluyan activos digitales como Bitcoin y Cronos, junto con valores centrados en industrias estadounidenses como energía y manufactura. Crypto.com se encargará de la infraestructura y distribución a través de su bróker Foris Capital, haciendo que los fondos sean accesibles en EE. UU., Europa y Asia. DJT ve este movimiento como una forma de ampliar su huella financiera durante un auge del mercado cripto, habiendo autorizado ya $250 millones en inversiones diversificadas y registrado marcas para múltiples ETFs con temática cripto y estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El anuncio provocó un fuerte aumento del 10–11% en las acciones de Trump Media (DJT), aunque las acciones siguen bajando más del 30% en 2025. La asociación se considera un posible impulso para una acción que ha tenido dificultades recientemente, a pesar del entusiasmo inicial vinculado al éxito político de Trump. Sin embargo, críticos han expresado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés relacionados con la creciente participación de Trump en el sector cripto. Bitcoin se recupera de recientes caídas Aunque la noticia de la asociación entre DJT y Crypto.com no tuvo un impacto significativo en el mercado de criptomonedas, el simple hecho de una mayor implicación de Donald Trump —especialmente su capital— en este sector podría inspirar optimismo en los próximos meses. También estamos viendo ganancias en Bitcoin, aunque estas probablemente estén más impulsadas por factores macroeconómicos generales, como la reciente especulación sobre Trump adoptando una postura más moderada en los acuerdos comerciales con los socios comerciales de EE. UU. Bitcoin sube un 0.57% hoy, cotizando a $88,000. Â

