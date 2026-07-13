Trump reimplanta el bloqueo del estrecho y anuncia un peaje del 20% sobre el tráfico que transita por esta ruta 🚢

Los precios del petróleo reaccionaron con un fuerte aumento tras la declaración de Trump sobre el restablecimiento del bloqueo iraní y el nuevo papel de Estados Unidos como "guardián" remunerado del Estrecho de Ormuz. El mercado incorporó de inmediato el riesgo geopolítico, aunque formalmente se mantendrá el flujo de mercancías.

Lo que dijo Trump



El presidente estadounidense anunció en Truth Social que el Estrecho de Ormuz "está y seguirá estando abierto, con o sin Irán", al tiempo que restableció un bloqueo dirigido exclusivamente a buques y clientes iraníes. La novedad radica en el modelo de financiación: Estados Unidos será ahora el "Guardián del Estrecho de Ormuz" y cobrará una tasa del 20% sobre el valor de toda la carga transportada a través del estrecho a cambio de protección.

Reacción del mercado petrolero

Gráfico del futuro del brent con velas de 5 minutos

El gráfico del futuro del petróleo en el marco temporal M5 muestra un clásico repunte informativo: la vela japonesa se dispara bruscamente desde aproximadamente 78,3$ hasta 79,85$, rompiendo las tres EMA (50/100/200) casi de golpe. El RSI (14) saltó a 72,2, entrando en territorio de sobrecompra, lo que confirma que el movimiento fue muy rápido y emocional, típico de una reacción a noticias geopolíticas.

Cabe recordar el contexto de los últimos meses: el mercado ya ha reaccionado de forma similar en numerosas ocasiones a las declaraciones de Trump sobre el estrecho de Ormuz; por ejemplo, en abril, el crudo WTI subió un 8% hasta superar los 104$ tras el anuncio del bloqueo de los puertos iraníes, y en julio, el Brent puso a prueba la marca de los 80$ tras la ruptura de la tregua con Irán. La historia demuestra que estos movimientos suelen ser efímeros si el flujo real de petróleo a través del estrecho no se ve interrumpido.

¿Por qué es esto importante para el mercado?